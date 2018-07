El fundador d'Amazon, Jeff Bezos, ja és l'home més ric de la història moderna, segons Bloomberg

Jeff Bezos ja és la persona més rica de la història moderna, segons Bloomberg. El patrimoni net del fundador d'Amazon.com Inc. va superar els 150.000 milions d'euros dilluns, segons marca l'índex de multimilionaris de Bloomberg. Es tracta de 55.000 milions més que el cofundador de Microsoft, Bill Gates, que queda en segona posició del rànquing de grans fortunes.

Bezos, de 54 anys, també ha superat Gates si es té en compte el seu patrimoni ajustat a la inflació. El rècord de 100.000 milions de dòlars que Gates va assolir (durant un període curt de temps) l'any 1999, ara, amb l'actualització de preus, equivaldria a uns 149.000 milions de dòlars, per tant també per darrere de Bezos.

D'aquesta manera, el president executiu d'Amazon se situa, de fet, com la persona més rica que hi ha hagut mai, com a mínim des de l'any 1982, quan la revista 'Forbes' va publicar el seu primer rànquing de fortunes.

La fortuna de Bezos ha escalat fins a superar tots els rècords just quan Amazon es preparava per començar el seu Prime Day, un esdeveniment de vendes d'estiu que es concentra en 36 hores i que va col·lapsar la web i l'aplicació mòbil de l'empresa pel gran volum de compradors.