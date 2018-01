El govern espanyol diu que el 155 ha fet baixar la prima de risc

El govern espanyol continua defensant el 155 com el remei als presumptes mals econòmics provocats per Catalunya. La prima de risc espanyola pel bo a deu anys ha baixat aquest dilluns dels 100 punts bàsics, un nivell similar al de l'agost. Fonts del ministeri d'Economia citades per Europa Press atribueixen aquesta caiguda no només a la "percepció de solidesa del mercat" per part dels inversors, sinó també a l'aplicació de l'article 155 a Catalunya, que ha "normalitzat" la situació.

"La millora es pot atribuir a la percepció en el mercat que els fonaments de l'economia espanyola són sòlids i sostenibles i que la situació a Catalunya ja no suposa un risc en aquest sentit, sobretot després de la normalització que va suposar el 155", expliquen les mateixes fonts.

Concretament, la prima de risc espanyola se situava dilluns en 98,3 punts bàsics, el diferencial més petit respecte al bo alemany de referència des del mes d'agost i molt per sota dels 116,6 punts amb què va tancar el 2017. El 21 de desembre, el dia de les eleccions catalanes convocades per Rajoy, la prima de risc va situar-se en els 107 punts bàsics, mentre que el 2 d'octubre va ser de 123,4 punts.

Triomfalisme econòmic i advertiments

D'altra banda, aquest dilluns el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, i la seva vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, han mantingut discursos paral·lels i centrats en el triomfalisme econòmic. Rajoy ha destacat que el 2018 serà "el cinquè exercici de creixement econòmic fort a Espanya" i Santamaría ha insistit que "Espanya inspira confiança" en un fòrum sobre turisme.

El president espanyol enceta el 2018 amb el mateix discurs triomfalista que va tancar el 2017 i ha assegurat que Espanya continuarà creixent per sobre de la mitjana de la UE amb un avanç superior a la previsió oficial del 2,3% (rebaixada després de l'1 d'octubre).

Però en plena negociació dels pressupostos generals de l'Estat –ara prorrogats– i amb els agents socials pressionant per aconseguir increments salarials, Rajoy ha volgut emetre un avís: "El 2018 anirà bé en termes econòmics sempre que es mantingui com pretenem una política econòmica realista [...] si tornem a les receptes del passat correrem riscos de tornar a la crisi".

Sobre l'aprovació dels pressupostos, el president espanyol espera aprovar-los abans de març per poder tirar endavant mesures com la rebaixa d'impostos a les rendes mitjanes pactada amb Ciutadans i ara congelada. Rajoy ha assegurat que el consell de ministres "està en condicions" d'aprovar els pressupostos del 2018.

Sobre finançament autonòmic, un tema "imprescindible" segons el president espanyol, és necessari un acord amb el PSOE, amb la qual cosa traspassa part de la responsabilitat de les negociacions a aquest partit. I tot i que Hisenda ha rebaixat els diners del sistema de finançament autonòmic precisament perquè no hi ha pressupostos, Rajoy ha assegurat que amb el fons de liquiditat autonòmic (FLA) tot queda garantit i ha defensat la política duta a terme fins ara.