Bermúdez de Castro assegura que el govern espanyol prorrogarà demà els pressupostos de la Generalitat

El govern de Mariano Rajoy prorrogarà els pressupostos de la Generalitat aquest divendres. Així ho ha explicat Roberto Bermúdez de Castro, el secretari d'Estat per a les Administracions Territorials, en una entrevista a Aragón TV. Bermúdez de Castro ja va explicar a principis de desembre que estaven treballant en aquesta pròrroga. "S'ha d'aprovar la pròrroga pressupostària demà per seguir amb normalitat els processo de contractació", ha assegurat.



Com aclareixen a l'ARA fonts del ministeri d'Hisenda, aquest és un tràmit "lògic" i necessari perquè la Generalitat té el govern cessat i està intervinguda per l'Estat. Per tant, no compta amb pressupostos per l'any que ve ni amb un executiu que pugui prorrogar-los per si mateix. Per això, ha de ser l'Estat qui ho aprovi en el marc de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució i a través del Consell de Ministres. Bermúdez de Castro ja va explicar a principis de desembre que l'objectiu és "garantir l'existència d'una adequada cobertura pressupostària". Tot i això, segons ha pogut saber l'ARA el govern espanyol havia accedit a prorrogar-los a través d'una instrucció interna i no a través d'un decret de pròrroga pressupostària, ja que no es requeriria cap mesura addicional. Les declaracions de Bermúdez de Castro, però, contradiuen aquesta versió.



De fet, passa el mateix amb els pressupostos generals de l'Estat, que també s'han de prorrogar perquè l'executiu espanyol no va aconseguir aprovar els de 2018 per manca de suports provocada per la situació política començada l'1 d'octubre.

Montoro blinda la intervenció amb el 155

A banda, aquesta mateixa setmana el govern espanyol ha traslladat la intervenció de les finances catalanes al marc del 155, per garantir que totes dues quedaven lligades i deixar sense efecte l'acord anterior, que vinculava la intervenció a la llei d'estabilitat pressupostària i no al 155. El control continua sent igual d'estricte i amb les mateixes mesures, tal com confirmen fonts d'Hisenda a l'ARA, però queda emmarcat en el paraigües del 155. D'aquesta manera, com que l'acord de no disponibilitat del crèdit pressupostari de la Generalitat caducava el 31 de desembre, l'Estat es garanteix que continua tenint el control de les finances catalanes fins que es constitueixi el nou govern català. En cas que no hi hagués govern, la intervenció es mantindria perquè aniria lligada a l'aplicació del 155.