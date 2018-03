El 59% dels treballadors no cobren les hores extres que fan

El 58,7% dels espanyols que realitzen hores extres no les cobren. Així ho evidencia un estudi realitzat pel Grup Adecco, especialista en recursos humans, i Infoempleo. Tal com mostra l'informe, el 58,7% dels espanyols que realitzen hores extres no obtenen cap retribució econòmica, el 46,4% no obtenen cap compensació i quasi un 13% acaben rebent únicament descansos per treballar hores de més. Només el 31% dels enquestats reconeixen que l'empresa sí que els paga les hores treballades, i el 10,5% dels afirmen que compten tant amb l'opció de retribució com amb la de compensació amb descansos.

L'informe també descriu com quasi la meitat dels treballadors d'Espanya no se senten prou valorats dins de l'empresa. Aquest sentiment de falta de reconeixement, assenyala Adecco, es podria explicar perquè la meitat dels treballadors manifesten que el seu lloc de treball no respon a la qualificació que han obtingut. El 51,2% d'espanyols creuen que el càrrec que ocupen està per sota de la seva formació, i un 47,1% consideren que hi ha un equilibri entre ocupació i estudis.

La majoria dels treballadors, un 66,7%, estan contents amb la seva feina, tot i que un 41,1% afirmen que en busquen una de nova que pugui oferir-los unes condicions laborals més bones. Paral·lelament, més del 24% dels enquestats no estan satisfets. D'aquesta xifra, el 18,9% afirmen que estan en cerca activa d'altres oportunitats laborals, un 3% afirmen que la feina no els agrada i volen fer un gir a la seva carrera i un 2,5% exposen que, tot i estar insatisfets, no han començat a buscar altres ofertes laborals.

Al moment d'apostar per un canvi de feina el salari és la raó que més es valora, segons afirmen el 58,7% dels enquestats. Seguidament, es té en compte la possibilitat de créixer professionalment, la conciliació laboral i personal i l'horari de treball. Tambés es tenen en compte els paquets incentius, la cultura de l'empresa i la reputació de la companyia, entre d'altres.

Finalment, l'informe subratlla que en l'actualitat són menys les persones que tenen por de perdre el seu lloc de treball en els pròxims mesos. De fet, un 58% dels enquestats consideren que aquesta situació no passarà a curt termini. En contrast, un 42% tenen dubtes ja sigui perquè el seu contracte és temporal o d'obra i servei, perquè l'empresa per a la qual treballen té problemes financers, perquè veuen possible una reducció de plantilla o perquè tenen una mala relació amb el seu superior.