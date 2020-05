La inversió en la construcció caurà fins a un 25% aquest any

La inversió en el sector de la construcció caurà entre un 20% i un 25% aquest any a Catalunya a causa de l'impacte econòmic de la pandèmia, segons els càlculs de la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya (CCOC), presentats aquest dimecres en una roda de premsa telemàtica.

Els contractistes preveuen una pràctica paralització de l'obra privada, i temen un descens de l'obra pública, per la qual cosa demanen a les administracions un esforç inversor per ajudar a recuperar el sector. A més, destaquen que, malgrat la millora del 2019, el sector encara està molt per sota de la seva activitat prèvia a la crisi financera i per sota de la mitjana dels principals països europeus.

El president de la CCOC, Joaquim Llansó, ha demanat un esforç inversor a les administracions públiques "com s'ha fet sempre a la sortida de les crisis" i ha exigit que aprofitin la possibilitat d'endeutar-se que permet la Unió Europea per reactivar infraestructures d'interès general. L'any 2019 la inversió en construcció a Catalunya va ser de 19.754 milions d'euros, amb un creixement del 2,8%, molt per sota dels 33.716 milions d'euros de l'any 2008.

La licitació d'obra pública el 2019 va assolir els 1.947 milions d'euros. Malgrat la millora experimentada en els últims tres últims anys, aquest import només suposa la meitat de la licitació mitjana dels últims 20 anys (3.750 milions d'euros anuals a preus constants) i queda lluny encara de les necessitats de l'economia catalana, que la Cambra de Contractistes xifra en uns 5.400 milions anuals (l'equivalent al 2,2% del PIB català).

"Portem 13 anys dins d'una crisi continuada", ha reblat Llansó. Segons el president de la CCOC, el primer trimestre de l'any, amb només dues setmanes de confinament, la construcció a Catalunya va registrar una caiguda de la seva activitat del 8,4%. Els contractistes esperen que el sotrac s'elevi fins entre el 16% i el 17% a l'abril i que no es recuperi la producció prèvia a l'epidèmia fins a finals de maig.

Segons la Cambra, actualment ja s'han reprès el 80% de les obres que estaven en marxa abans del decret d'estat d'alarma. Pel que fa al segment d'obres públiques, el 60% ja s'han reprès.

Segons dades de finals d'abril, les empreses constructores de Catalunya havien inclòs més de 45.000 treballadors en un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO). "La preocupació que tenim és que si no es reactiva la inversió ens podem trobar que les empreses que han fet un ERTO hagin de fer un ERO d'aquí sis mesos", ha dit Ignasi Puig, secretari general del CCOC.

En aquest sentit, Joaquim Llansó ha demanat que no només s'impulsi la construcció amb diners públics, sinó que s'arribi a acords amb el sector privat per fer "carreteres, hospitals, poliesportius" o "el que calgui", ha dit Llansó, que també ha considerat que cal flexibilitzar el manteniment de l'ocupació sis mesos, que és una de les condicions que fixa el govern espanyol per accedir a les facilitats per presentar un ERTO.

El 20% dels treballadors han perdut la feina

Les dades dels 72 socis de la Cambra apunten que fins a un 20% dels treballadors del sector poden haver perdut la feina. La intensitat de la caiguda de la construcció dependrà de la rapidesa en la reacció de les administracions públiques, ha insistit el president de la CCOC. Llansó ha advertit que si la inversió no es reactiva el descens de la construcció a finals d'any podria ser superior a les estimacions amb què treballen ara mateix. "És el moment de reivindicar un sector que és locomotor per a l'economia", ha dit.

Cal recordar que el 2019 el sector de la construcció va suposar el 5% del valor afegit brut català.