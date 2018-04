El lloguer logístic augmenta un 50% a Catalunya el primer trimestre del 2018

El mercat logístic ha iniciat l'any a l'alça i el primer trimestre la contractació de naus i plataformes logístiques a Catalunya ha augmentat un 50% respecte al mateix trimestre de l'any anterior, segons els diferents informes de les consultores immobiliàries Savills Aguirre Newman, Cushman & Wakefield i CBRE.

Les tres consultores coincideixen en aquest increment de la contractació al voltant del 50%, fins arribar als quasi 187.000 metres quadrats. C&W destaca també que la contractació durant els primers tres mesos de l'any supera en un 73% la mitjana trimestral dels últims cinc anys.

Un augment de la contractació que, combinada amb la manca de nous projectes, està posant en evidència l'escassetat de producte i, per tant, pressionant a l'alça els preus de lloguer. Les rendes de lloguer en les millors zones de Barcelona se situen entre els 6,50 i 6,75 euros el metre quadrat al mes, amb un augment respecte al mateix període de l'any anterior del 8%, segons C&W i CBRE.

"La manca de producte disponible ha provocat algun repunt a l'alça dels preus", indica en el seu informe Savills AN. La directora de l'àrea industrial i logística d'aquesta consultora, Gloria Valverde, assegura que "la tendència que es pot observar per al 2018 es positiva donada la demanda actual de superfície tot i que la situació contrasta amb la manca de producte disponible actualment, així com la dificultat que tenen algunes activitats per trobar actius a mesura o sòls que donin lloc a aquests projectes".

El director d'industrial i logística de CBRE, David Oliva, indica que la disponibilitat ha baixat "de forma dràstica", cosa que s'ha convertit en "un aspecte crític per al mercat actualment". CBRE indica que la taxa de disponibilitat ha passat del 14,2% a finals del 2014 al 4,1% actual, i en les zones més a prop de Barcelona se situen en menys d'un 1%.

L'alta demanda d'espais logístics es deu a la millora del consum i l'augment del comerç electrònic, que fa que els operadors logístics i d'e-commerce s'anticipin al mercat llogant els pocs espais que queden.

35 M€ d'inversió

En total, durant el primer trimestre s'han tancat 18 operacions en el sector logístic, un 38% més que en el mateix període de l'any passat, segons Savills AN, amb una elevada activitat dels fons d'inversió que prenen posicions en la compra de sòl per a desenvolupar nous projectes logístics de bona qualitat a risc. Aquest tipus de projectes a risc són els que es promouen per treure'ls al mercat, a diferència dels projectes a mida o claus en mà, que es fan per cobrir les necessitats d'un client concret que ja ha signat el lloguer o pre-lloguer. Segons CBRE, la inversió en el sector ha augmentat un 3%, fins els 35 milions d'euros.

Entre les operacions tancades durant el primer trimestre, la més destacada és el lloguer per part de Mercadona de 29.000 metres quadrats al polígon Can Margarit de Sant Esteve Sesrovires, propietat del fons britànic Rockspring. També destaca el lloguer d'una nau de 49.000 metres quadrats a Abrera, propietat d'Invesco, a una empresa del sector logístic de l'automoció.

Les zones preferides per instal·lar-se són a la vora del primer i segon cinturons industrials de Barcelona, que és on hi ha "el principal interès per al desenvolupament de projectes a risc i claus en mà", assegura Valverde.

De les operacions tancades el primer trimestre, segons C&W, el 44% corresponen a Barcelona i el Baix Llobregat, el 38% a les comarques del Vallès, i el 18% restant al Camp de Tarragona, el Penedès i Girona.