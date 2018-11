El risc i l’oportunitat que suposa la pesta porcina africana

El sector porcí genera a escala estatal 300.000 treballs directes i una xifra de negoci de 15.000 milions d’euros l’any, dels quals més d’un terç corresponen a exportacions. És el sector ramader més important, amb un 14% de la producció, un 37% de la ramadera i un 14% del PIB industrial. S’exporta carn a 130 països, segons Interporc.

El sector (cal dir que els negocis als quals em dedico hi tenen relació) segueix implementant les normatives que es van aprovant contínuament a escala europea i estatal referents al benestar animal, la reducció de nitrogen en les dejeccions i la petjada de carboni i hídrica. A Catalunya el sector genera molt valor afegit, ja que la capacitat de sacrifici i processat és superior al cens.

Amb l’evolució dels últims anys, Espanya s’ha convertit en el quart productor de carn de porc del món, al darrere de la Xina (amb la meitat del cens mundial), els Estats Units i Alemanya.

Però el sector pateix ara per la pesta porcina africana, malaltia causada per un virus que provoca una mortalitat elevadíssima dels animals afectats i que s’ha detectat a Bèlgica. Controlar la situació no és fàcil, ja que la difusió la fan els porcs senglars. Els humans no som susceptibles de contraure el virus, però el problema rau en el fet que els importadors de carn tanquen les fronteres quan es detecta un cas en un país i el sector depèn molt de l’exportació, perquè Espanya té una autosuficiència del 177% en carn de porc. Els països que tancarien fronteres van comprar l’any passat 600.000 dels dos milions de tones exportades.

Impacte a la Xina

El cantó positiu és que la malaltia s’està escampant per l’Europa de l’Est, Rússia i la Xina. Això està fent disminuir el cens d’aquests països i complicant les seves operacions. Aquest fet, sumat a la guerra comercial entre la Xina i els Estats Units, pot fer que aquest país augmenti les importacions, i això beneficiaria els productors d’aquí a curt termini.

S’ha de dir que tenim una administració amb experiència (ja hi ha hagut brots d’aquesta malaltia en el passat), unes explotacions preparades i bons centres d’investigació, com l’IRTA-CReSA.

Mentre escrivia aquestes línies em venia al cap una frase de Warren Buffett: “Sigues cobdiciós quan el mercat té por i temorós quan el mercat és cobdiciós”. El temps dirà si és encertada.