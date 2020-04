Les patronals catalanes discrepen sobre la mesura de l'Estat d'ajornar impostos

Les principals patronals catalanes discrepen sobre la decisió del govern espanyol d'ajornar fins al 20 de maig els impostos que havien de pagar els empresaris el 20 d'abril. Mentre que Foment del Treball valora positivament la mesura, tant Pimec com Cecot creuen que és insuficient.

Foment considera que la mesura aportarà liquiditat i tresoreria a les pimes i els autònoms. Tot i veure bé la mesura, la patronal de les grans empreses catalanes considera que la data del 20 de maig per pagar els impostos que s'havia de liquidar ara és massa pròxima i l'ajornament s'hauria d'allargar un altre mes, fins al juny.

Foment, tot i que valora positivament la mesura del govern espanyol, destaca que queden fora de l'ajornament d'impostos moltes empreses que, tot i que facturen més de 600.000 euros anuals, han hagut d'aturar la seva producció per manca de liquiditat.

Per la seva banda, Pimec valora positivament la mesura, però considera que el govern espanyol s'ha quedat curt en comparació amb el que han fet altres governs europeus. Per això, Pimec demana noves mesures, com ajornar d'ofici el termini tributari del 20 d'abril fins al 30 de setembre per a pimes i autònoms; ajornar l'impost de societats per a pimes del 27 de juliol al 30 de setembre (tercer trimestre), i reduir en un 25% les quotes d’estimació objectiva (mòduls) corresponents al primer trimestre del 2020, atès que els autònoms acollits a aquesta modalitat no han tingut una activitat real.

La patronal que presideix Josep González també demana deduccions fiscals ampliades en l’impost de societats i l’IRPF per la compra per part dels empresaris de materials de protecció (EPI), gels i desinfectants, termòmetres, tests de covid-19 i altres productes necessaris per garantir la protecció dels treballadors i col·laboradors.

Taxa digital

A més, Pimec demana la implementació immediata d'una taxa digital "per garantir la solidaritat dels pocs sectors que continuen creixent i generant beneficis durant el covid-19 i el confinament". Segons Pimec, l’ajornament d’ofici dels tributs del 20 d’abril i el 27 de juliol aportaria a les pimes espanyoles uns 12.300 milions d'euros en liquiditat. Això "podria permetre a moltes pimes subsistir en els pròxims mesos i estalviar ERTOs, impagaments, deutes i insolvències".

Cecot també considera insuficients les mesures del govern espanyol. La patronal vallesana ha reclamat al govern espanyol una taula de treball amb els representants de les empreses, especialment les pimes.

El president de Cecot, Antoni Abad, s'ha mostrat molt crític amb l'executiu de Pedro Sánchez. "Sentim grans anuncis a les rodes de premsa però constatem que no hi ha una voluntat d’ajudar realment les empreses", ha dit. "Cap empresa vol deixar de pagar impostos, però tampoc vol deixar de pagar salaris i a proveïdors", segons Abad.

Entre les propostes de Cecot hi ha posposar fins a finals d'any el pagament de tots els impostos i la suspensió d'haver de fer les autoliquidacions i declaracions fiscals (o almenys el seu ingrés), i retornar els impostos que l'Estat ha anat ingressant en els últims sis mesos, que s'haurien de retornar durant els 18 mesos següents.