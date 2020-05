La restauració tem la fi dels ERTO

Malgrat l’entrada avui a la fase 1, el sector de la restauració barceloní encara amb molta incertesa el futur a curt termini. ¿El principal motiu de preocupació? Com allargar els expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO). Els bars i restaurants de la capital depenen en gran part de l’arribada de turistes per mantenir les xifres de facturació d’altres anys. I aquest estiu i segurament fins ben entrat el 2021, aquesta arribada serà insuficient. La restauració, doncs, viu gràcies a un “doble consum” de turistes i clients locals, explica Roger Pallarols, director del Gremi de Restauració de Barcelona. Aquesta dependència de dos tipus de consumidors va fer que bars i restaurants encaressin l’última crisi “en més bona posició” que altres indústries. Ara, però, la desaparició del turisme fa que estiguin pitjor.

Davant d’un estiu en blanc pel que fa a l’arribada d’estrangers i amb una forta caiguda del consum de les famílies per a la resta de l’any, els restauradors adverteixen del perill de no poder allargar els ERTO per força major fins més enllà del juny. “Són essencials per planificar el futur”, diu Pallarols, que considera que és un tema que el govern espanyol no ha resolt. “Serà impossible per a la restauració”, avisa, mantenir l’ocupació i les empreses vives si no es permet allargar-los.

La ministra d’Hisenda i portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, va obrir ahir la porta a allargar aquests ERTO en alguns sectors lligats al turisme. La ministra va dir que s’abordarà dins del diàleg social que s’allarguin aquests ERTO més enllà del 30 de juny en sectors amb especial dificultat, “com el turisme”.

A la preocupació dels restauradors sobre els ERTO s’hi afegeix que molts establiments han de pagar el lloguer dels seus locals tot i portar mesos tancats. “El govern espanyol incomprensiblement ha decidit protegir els interessos del sector immobiliari”, lamenta Pallarols. El Gremi és pessimista sobre el futur més immediat dels més de 9.000 punts de restauració de Barcelona i estima que una de cada quatre empreses tancarà abans de la Setmana Santa del 2021, cosa que tindrà una afectació encara més gran pel que fa a llocs de treball, ja que molts dels negocis que sobrevisquin ho faran reduint la plantilla. “N’hi ha que ja no obriran”, assegura Pallarols.

“Vam agafar el local just al febrer”, diu Ángel Sánchez, que ha destinat el seu confinament i el del seu soci a la reforma exprés del restaurant que havien d’obrir abans de la pandèmia. Són propietaris d’un petit grup de restauració i ho tenien tot a punt per posar en marxa l’Alquimia, especialitzat en biquinis i còctels d’autor. Amb el confinament, ara són els únics treballadors fins que puguin recuperar l’aforament complet. De moment, els seus plats només arriben als clients a través d’aplicacions per emportar-se. “Està funcionant, però el restaurant ha de viure del dia a dia”, afirma. Havien invertit 150.000 euros en el projecte. Tot i així, Sánchez confia en tirar endavant.

Sense cobrir les despeses

La patronal creu que la majoria de bars i restaurants de Barcelona mantindran la persiana abaixada durant la fase en la qual s’entra avui, perquè gairebé tres quartes parts dels que tenen terrassa només hi tenen una o dues taules, massa poc per cobrir despeses.

El sector, doncs, no espera una obertura generalitzada fins a la fase 2 del desconfinament. A més, té confiança que la reducció de taxes del 75% i l’ampliació de terrasses per part de l’Ajuntament seran una ajuda per a molts establiments.

Malgrat les dificultats, però, els restauradors volen obrir com més aviat millor. És el cas de la gelateria Selvática. En plena pandèmia, l’establiment ha canviat el carrer Aribau per Gràcia. “Teníem una mica de por per la situació, però l’acollida està sent molt bona”, explica alleujada la seva propietària, Natàlia Ramírez. Ara la botiga té pressa per engegar la temporada, encara que no espera ni de bon tros arribar a les xifres de l’any passat. “És un negoci més estacional i el context no ajuda per suportar tot l’any. Cal buscar maneres de reinventar-se”, diu Ramírez.

9.000

punts de restauració

Segons dades del Gremi de Restauració, la ciutat de Barcelona té més de 9.000 negocis dedicats a la restauració, entre bars, restaurants, càterings i altres tipus d’establiments. Aquesta xifra es multiplica si s’hi inclouen els centenars de municipis de l’àrea metropolitana que entren en la fase 1 a partir d’avui.

70.000

llocs de treball directes

La restauració dona feina a unes 70.000 persones a Barcelona de manera directa, una xifra que augmenta per sobre de les 110.000 si s’hi inclouen els llocs de treball indirectes. Això fa que bars i restaurants siguin un dels sectors que més ocupació generen a la capital, un fet similar en moltes altres poblacions del país.

El sector, en xifres

25%

de destrucció d’empreses

Segons el Gremi, entre l’inici del confinament i la Setmana Santa de l’any que ve es preveu que una quarta part de les empreses del sector a Barcelona hagin d’abaixar la persiana. La dada és tan pessimista perquè el sector espera que hi haurà una paràlisi llarga del turisme i una forta reducció del consum de les famílies.

72%

de terrasses amb una o dues taules

Gairebé tres de cada quatre locals barcelonins que tenen terrassa només hi poden posar una o dues taules. Això suposa, segons la patronal del sector, que una gran part dels establiments optin per no obrir durant la fase 1, ja que les restriccions els fan impossible tenir prou ingressos per continuar cobrint les despeses.