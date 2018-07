El sector del taxi convoca una marxa lenta per la ronda Litoral en contra de les VTC

La segona jornada de protestes del sector del taxi ja ha començat. La primera acció del col·lectiu en la jornada d'avui, que ha arrencat a les deu del matí, consisteix en una marxa lenta per la ronda Litoral de Barcelona. Així ho ha anunciat Pablo Fernández, el portaveu de l'agrupació de Taxi Companys, a Catalunya Informació.

Segons aquest portaveu, la marxa sortirà de la T2 de l'aeroport del Prat i recorrerà la ronda Litoral, l'avinguda Paral·lel, la plaça Espanya i la Gran Via. Una vegada acabi la marxa lenta, els taxistes tenen pensat trobar-se un altre cop a l'aeroport de Barcelona.

De cara a la tarda, el sector resta a l'espera de la decisió de la jutge per organitzar una nova onada de protestes. Aquest matí, l'AMB està citada al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya perquè exposi els seus arguments a favor del reglament metropolità que anul·la les llicències VTC (les que utilitzen plataformes com ara Uber i Cabify per operar a Espanya).

Primer jornada de protestes descontrolades

El passat dimecres, el sector del taxi va iniciar una jornada de protestes marcades per la violència contra vehicles d'Uber i Cabify. A primera hora de la tarda, diversos membres del col·lectiu van perpetrar atacs en grup a cotxes que, fins i tot, estaven ocupats per famílies amb nens petits. Arrel d'aquests comportaments, els Mossos d'Esquadra van confirmar la detenció ahir de dos taxistes.

El portaveu d'Elite Taxi, Alberto Tito Álvarez, va desmarcar-se ahir dels atacs violents i va denunciar que "aquestes imatges fan mal al col·lectiu". No obstant això, el mateix Álvarez va avisar ahir a la tarda que el sector recorreria a una "vaga salvatge indefinida" en cas que els tribunals mantinguin la suspensió de la normativa de l'AMB, que imposa una doble restricció perquè els conductors amb llicències VTC puguin operar a l'àrea metropolitana.

Uber i Cabify suspenen el servei

La patronal de les VTC, Unauto, va emetre ahir un comunicat anunciant que empreses com Uber i Cabify "suspenen temporalment" la seva activitat a Barcelona almenys "fins que la situació torni a la tranquil·litat". De fet, Uber va qualificar de "salvatjada" les protestes d'ahir i va confirmar que els manifestants van agredir a dos treballadors de la plataforma. Per la seva banda, Cabify va per una crida als seus usuaris perquè compartissin les seves idees sobre mobilitat amb l'etiqueta #HaciaDondeNosMovemos.