El sou mitjà català va pujar 43 euros bruts el 2019 per arribar als 1.810 euros

El salari mitjà a Catalunya va créixer durant l'any passat en 43,5 euros bruts (+2,4%). El Principat, amb 1.811 euros bruts al mes, es manté com la quarta comunitat amb el sou més alt d'Espanya i enllaça el novè trimestre consecutiu creixent, segons l'estudi Monitor Adecco d'oportunitats i satisfacció en l'ocupació, que The Adecco Group Institute ha publicat aquest dimecres.

De fet, 13 de les 17 comunitats que hi ha a Espanya han incrementat els seus salaris mitjans durant el 2019. Les úniques on han disminuït són el País Basc, Astúries, Navarra i Castella-la Manxa.

Les comunitats amb el salari mitjà més alt són Madrid, País Basc i Navarra

Tot i ser una de les que ha patit un descens respecte a l'any anterior, el País Basc, juntament amb Madrid, és la comunitat on el sou mitjà és més alt a Espanya amb 1.990 euros. En tercer lloc, hi ha Navarra amb 1.848 euros al mes i just per darrere de Catalunya se situa Astúries (1.704 euros). Les cinc comunitats són les úniques que estan per sobre de la mitjana salarial de l'estat espanyol, que és de 1.695 euros mensuals (+2,2%), el major increment des del març del 2010.

En canvi, el rànquing el tanquen les Illes Canàries (1.477 euros), Múrcia (1.450 euros) i, finalment, Extremadura, que amb 1.375 euros al mes torna a repetir l'última posició. La bretxa salarial, doncs, entre les comunitats que tenen un salari més alt i l'última és de 615 euros mensuals.

L'increment del sou a Catalunya, juntament amb la reducció de la inflació dels preus, ha provocat, segons defensa l'estudi, el major augment del poder adquisitiu dels catalans des del juny del 2010. Això es tradueix en el fet que actualment un assalariat mitjà català pot comprar un 2,2% més de productes i serveis que fa dos anys i disposa de 469 euros més per any que els que tenia a finals del 2017. En aquest sentit, conclou l'informe, és la tercera comunitat més afavorida per darrere només de Galícia i les Illes Balears.

Augmenta la sinistralitat a nivells del 2011

L'informe també constata que per primer cop des del juny del 2010 Catalunya va trencar la barrera de menys de 100.000 aturats de llarga duració el segon semestre del 2019. Se'n van registrar 92.900, que tot i així multipliquen gairebé per 4 els que hi havia a finals del 2007, just abans que esclatés la crisi econòmica.

Els aturats de llarga durada representen gairebé un de cada quatre (23%) del total de desocupats que hi ha al Principat. Aquest és el segon percentatge més baix a l'Estat, per darrere de les Balears. En total, el nombre d'aturats catalans va caure l'any passat en 45.600 persones. Qui lidera aquest rànquing és Astúries, que supera el 41% d'aturats de llarga durada, seguida per Extremadura i el País Basc.

Per contra, la dada més preocupant de l'informe és l'augment de la sinistralitat laboral a Catalunya. S'han registrat 69 accidents a la feina per cada 10.000 ocupats, la xifra més alta des del juny del 2011 a més d'un increment interanual del 3,3%, el més gran en quasi tres anys. Balears, Navarra i País Basc, per aquest ordre, són els comunitats amb més sinistralitat laboral a Espanya.