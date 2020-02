Telefónica, Vodafone, BT i Orange estudien marxar del Mobile

El Mobile World Congress (MWC) de Barcelona podria afrontar les properes hores un nou cop: Telefónica, Vodafone, la britànica BT i Orange estan estudiant si també marxen del congrés per l'amenaça del coronavirus, com ja han fet diverses empreses del sector en els darrers dies.

Tal com ha avançat El Confidencial i ha confirmat l'ARA, les quatre empreses han convocat un comitè de crisi per decidir si opten per la precaució i decideixen suspendre la seva participació al congrés. La decisió es coneixerà entre avui i demà.

De decantar-se per no venir, la baixa d'aquestes quatre empreses seria un cop dur per a la patronal de les telecos organitzadora del congrés, GSMA. El motiu és que aquestes són les quatre grans operadores més importants d'Europa i, a més, que Telefónica és la companyia que acostuma a fer d'amfitriona del congrés. És l'operadora espanyola la que assumeix, per exemple, els discursos de benvinguda.

Degoteig de baixes

Les empreses que no participaran en el Mobile World Congress (MWC) de Barcelona com a precaució pel coronavirus continua creixent, malgrat segueixen sent majoria les que sí que ho faran. Per ara la llista de baixes pel coronavirus s'ha ampliat a vuit companyies de les 2.400 que hi són habitualment.

Aquest dilluns s'hi van sumar quatre noms més, però no tots amb la mateixa rellevància dins el congrés. A primera hora va ser Sony qui va prendre la decisió de no assistir a l'esdeveniment per l'alerta sanitària, i en les següents hores es van afegir a la llista NTT Docomo, el principal operador de telefonia al Japó; el fabricant de mòbils xinès Umidigi, i l'empresa de telèfons alemanya Gigaset (propietat del grup Siemens).