Dissidència dins la vaga: “No s’ha gestionat de manera eficaç”

Si una cosa han aconseguit Uber i Cabify amb la seva irrupció a les ciutats espanyoles és unir en una mateixa causa un sector d’autònoms i petites empreses tradicionalment molt atomitzat. La ira del taxi contra les aplicacions de transport s’ha verbalitzat a Barcelona sobretot a través de l’associació més contundent, Élite Taxi. Tot i així, els cinc dies de vaga indefinida també han provocat diferències dins el mateix col·lectiu, en què algunes entitats creuen que les decisions es prenen de manera poc “democràtica” i que l’organització que lidera Tito Álvarez s’ha “apropiat” de la protesta.

Així ho expressa a l’ARA el taxista del sindicat CNT Jordi Martí. “Donem un suport total a la vaga, però no s’està gestionant de manera eficaç”, explica aquest conductor. Segons l’opinió d’aquesta associació minoritària, Álvarez s’ha convertit en el “mestre de cerimònies”, com ja va passar durant la vaga de més d’una setmana de l’estiu passat. “Quan va començar la vaga va enviar tothom a l’aeroport i es va decidir tot abans que arribessin moltes de les associacions”, assegura Martí.

Per al sindicalista, el plantejament de la protesta no ha sigut l’adequat i s’han pres massa decisions “en calent” i “anant tots com borregos”. Posa com a exemple que durant la jornada d’ahir els taxistes van decidir anar al Parlament de Catalunya, al Parc de la Ciutadella, per exigir una reunió amb el president de la Generalitat, Quim Torra, que en aquells moments encara era a Brussel·les.

En lloc de la gestió dels últims dies, Martí proposa que el col·lectiu hauria de fer vaga en dies alterns per poder allargar la protesta. “No podem estar sense caixa de resistència, hem de pagar lloguers i hipoteques”, reclama. Així doncs, reivindica que la vaga està sent “indefinida però estàtica”. Des del sindicat CNT es va defensar planejar accions concretes com ara bloquejar els accessos del port o tallar l’accés a les terminals de l’aeroport, que ell considera que haurien sigut més “efectives”.

Fonts del sector expliquen que hi ha altres entitats que també mantenen plantejaments diferents sobre la vaga però que han optat per no expressar-los públicament i seguir el curs de les mobilitzacions. De fet, en els debats d’aquests últims dies organitzats al carrer alguns taxistes van demanar que se celebrés una assemblea amb un caràcter més oficial en un poliesportiu -com havien fet els taxistes madrilenys-, però la proposta es va desestimar.

El taxi més liberalitzador

Una de les idees que sonen de fons aquests dies de protesta és la dels sectors més liberalitzadors del col·lectiu, que voldrien una regulació més laxa del seu servei per equiparar-lo amb el dels VTC. Una de les empresàries del taxi que fa temps que reivindica aquesta idea és Carmen de Tienda, fins fa dos mesos presidenta de l’Associació Empresarial del Taxi (AET). “En el fons estem d’acord, però no en les formes”, apunta. En aquest sentit, opina que la vaga indefinida és un “excés”, malgrat que coincideix que és urgent regular els VTC. “Soc liberal i vull competir, però en igualtat de condicions”, reivindica Tienda, que en altres ocasions ha demanat que es desregulin els calendaris i les tarifes del taxi.

