Albert Rivera al costat de Vox a Altsasu

Els habitants de la població navarresa d'Altsasu es van despertar aquest diumenge enmig d'un immens operatiu policial que recordava altres èpoques. La Guàrdia Civil i la policia foral van prendre els accessos al poble i a la plaça on s'havia de fer un acte de la plataforma España Ciudadana que impulsa Albert Rivera i Ciutadans. Rivera no havia escollit aquesta població a l'atzar. Recordem que hi ha sis joves d'Altsasu que han estat condemnats a penes d'entre 9 i 13 anys de presó per un enfrontament amb dos guàrdies civils i les seves parelles en un bar de la localitat. Els jutges van descartar el delicte de terrorisme, com demanava la fiscalia, però van aplicar l'agreujant d'odi. Evidentment, a Altsasu la majoria de la població considera que es tracta d'unes penes desproporcionades i es fan moltes activitats de solidaritat amb les famílies. Per tant, era previsible que l'acte de Rivera provoqués tensió i malestar a la població.

Però, per a acabar-ho d'adobar, l'extrema dreta de Vox va donar suport a l'acte i va anunciar la presència del seu líder, Santiago Abascal. Aquí Rivera i Cs van tenir una oportunitat d'or per desconvocar l'acte per no donar cobertura als ultres, però vet aquí que van decidir tirar endavant, obrint els braços a l'extrema dreta. I així es va poder veure Abascal i els seus seguidors, amb profusió de banderes espanyoles sense escut, en un acte de Ciutadans. Tot plegat enmig de protestes (fins i tot les campanes de l'església van tocar a l'hora dels discursos) i d'un gran desplegament d'antidisturbis.

Rivera va aconseguir la seva quota mediàtica, és veritat, però Vox també. I la realitat és que, a l'hora de la veritat, els discursos de tots dos partits s'assemblen com dues gotes d'aigua, sobretot pel que fa a Catalunya. I a sobre, com si tingués enveja, Pablo Casado des d'Andalusia va recordar que ell ja hi havia anat, a Altsasu a donar suport a la Guàrdia Civil, feia mesos i que no havia fet tant de soroll com Rivera. L'alcalde d'Altsasu, Javier Ollo, va denunciar amb encert que Ciutadans estava fent servir el seu poble com a "ostatge" per a la seva estratègia de confrontació política.

I és que la cursa entre el PP, Cs i Vox per l'electorat conservador ha portat a una radicalització dels dos primers, que estan abandonant el centre i assumint les tesis més extremistes. Com a exemple, unes declaracions del candidat a presidir el PP català, el diputat Alejandro Fernández, d'aquest mateix diumenge, en què afirmava que ell hauria destituït el president Torra "des del minut u" i defensava l'aplicació d'un 155 més llarg i intens. El problema és que quan s'opta pel discurs radical sempre hi ha algú que és més radical que tu, com és el cas de Vox, que defensa obertament la supressió de les autonomies. Per això el més perillós de l'estratègia de la tensió del PP i Cs, que té com a objectiu fer fora Sánchez de la Moncloa, és que dona ales a l'extrema dreta més violenta, homologa el seu discurs de l'odi al diferent (siguin immigrants o independentistes catalans) i, ara sí, pot acabar fracturant la convivència, i no a Catalunya sinó a tot l'Estat.