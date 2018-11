Cospedal i les clavegueres de l'Estat

L'ex secretària general del PP i exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, va renunciar aquest dilluns al seu lloc a l'executiva del PP arran de l'escàndol de les converses amb l'excomissari Villarejo, que estan mostrant amb tota la cruesa com funcionen les clavegueres de l'Estat. En el capítol d'ahir Cospedal li demanava a Villarejo que investigués el germà d'Alfredo Pérez Rubalcaba. "És un punt feble que podeu utilitzar", li va dir basant-se en la relació que mantenia el germà de Rubalcaba amb la propietària de l'agència de detectius Método 3, involucrada en casos com el del restaurant La Camarga.

Aquest encàrrec se suma al que ja li va fer ella –i també el seu marit, Ignacio López del Hierro– perquè investigués Javier Arenas. Les converses enregistrades per aquest fosc comissari estan provocant un autèntic terratrèmol a Madrid, on ara tothom especula amb la llarga llista de personatges que podria tenir gravats. Però de moment el que queda clar de les converses amb Cospedal és que Villarejo és algú que s'identifica amb el Partit Popular. En efecte sembla bastant evident que l'excomissari va ser clau en l'estratègia del PP per torpedinar la investigació del cas Gürtel. Va ser Villarejo qui va permetre al PP conèixer amb antelació alguns moviments dels investigadors i, per tant, avançar-s'hi. Només això hauria de ser objecte d'una investigació i l'obertura d'un cas per obstrucció a la justícia.

Per això sobta que Cospedal pensi que podrà capejar el temporal només renunciant al seu lloc a Génova. I encara més sorprèn que Pablo Casado aspiri a passar de puntetes per damunt d'aquest escàndol sense haver de prendre decisions doloroses, perquè cada dia que Cospedal passi ocupant un escó al Congrés de Diputats serà un dia en què el PP s'estarà fent corresponsable de tota la guerra bruta contra contrincants polítics externs i interns que, com s'ha vist, va dirigir l'ex secretària general des de la seu del partit.

En altres ocasions hem dit que la democràcia espanyola ha estat viciada d'origen pel finançament irregular dels partits, però és que ara sabem que, a més, almenys el PP ha fet servir els aparells de l'Estat per espiar i fer xantatge als adversaris, i en definitiva per mantenir-se en el poder. No s'entén que la justícia no actuï d'ofici per aclarir tots els delictes que s'entreveuen en les converses difoses fins ara, començant pels negocis del rei emèrit amb Corinna zu Sayn-Wittgenstein i acabant per les insinuacions de l'actual ministra de Justícia, Dolores Delgado, sobre companys de la judicatura a qui suposadament va veure amb menors en un simposi a Cartagena de Indias.

Els pròxims dies veurem si les noves revelacions acaben tenint un efecte desestabilitzador en la política espanyola o tot plegat queda en un nou episodi de corrupció i males pràctiques del PP. Potser ha arribat l'hora d'aixecar les catifes i saber la veritat sobre la política espanyola dels últims anys i potser dècades.