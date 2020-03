Màxima responsabilitat amb el coronavirus

El problema amb l'epidèmia global del coronavirus ja no és, a hores d'ara, si s'ha actuat amb alarma excessiva o amb una tendència a la minimització. Aquest hauria de ser un debat superat. Les indecisions i dubtes de les primeres setmanes, fruit de la inicial desinformació de la Xina, han donat pas a una realitat incontestable i a uns protocols sanitaris cada cop més clars: l'extensió del Covid-19 ha esdevingut un fet universal. Queda clar que és un virus molt contagiós i perillós, sobretot per a la gent gran. El missatge a la població també és diàfan: no s'ha de deixar portar per sensacions personals, no ha de caure en el pànic, sinó seguir les instruccions de les autoritats públiques nacionals i de l'OMS. La col·laboració ciutadana és vital.

Les afectacions econòmiques i socials comencen a ser importants, i en funció de com evolucioni la malaltia ho poden ser encara més. A la Xina s'ha produït una notable paràlisi econòmica, en especial al sector serveis. A Itàlia s'ha decretat el tancament de totes les escoles i universitats, i la celebració a porta tancada de les grans competicions esportives durant un mes. França i Grècia han prohibit els viatges escolars a l'estranger. Espanya ha instat les empreses on hi hagi contagis a aturar l'activitat als llocs de treball, i en compensació no hauran de pagar les cotitzacions dels treballadors. El Regne Unit, tot i tenir menys contagiats que Espanya, des del primer moment ha posat en marxa un gabinet de crisi que està adoptant mesures de present i pensant en clau de futur. El cas britànic segurament és el més correcte per encarar la crisi: no caure en la sobreactuació però preveure escenaris.

I el mateix que cal exigir a les autoritats públiques, també val per al conjunt de la població. Ningú s'ha de deixar portar per la por i, per exemple, acaparar aliments o, encara menys, material sanitari, com ha passat en alguns casos. Però tampoc s'hi val a fer veure que no passa res. El que toca és fer vida normal, ser curosos amb la higiene i, només en els casos amb símptomes clars o algun contacte circumstancial amb un infectat, seguir les instruccions sanitàries al peu de la lletra. Fins ara, a Catalunya tots els contagis ( 28 persones sobre una població censada de set milions i mig d'habitants, a més de tota la població flotant) han vingut de l'exterior i se'n coneix la traçabilitat, cosa que inspira confiança. Per fer que es mantingui aquesta dinàmica de control del virus és important, com dèiem, seguir al peu de la lletra els protocols en cas d'algun tipus d'afectació directa o indirecta.

No hi ha, doncs, motius per a un excés de preocupació, però sí per a un comportament col·lectiu responsable. I la responsabilitat inclou prendre precaucions tot mantenint la calma. Hem de ser conscients que, fins que l'epidèmia no remeti, d'alguna manera tots ens veurem afectats pel coronavirus en la nostra vida quotidiana, en els nostres llocs de treball, el nostre lleure i la nostra vida familiar. Per això és absolutament necessària la bona disposició de tothom. I per això és important que les autoritats siguin el màxim de transparents i pedagògiques possible a l'hora d'informar i d'actuar.