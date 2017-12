Albiol admet que sense una abstenció dels comuns serà “molt difícil” un govern constitucionalista

El candidat del PP a la presidència de la Generalitat, Xavier García Albiol, ha admès aquest dijous que serà “molt difícil” que el bloc constitucionalista pugui constituir un govern sense l’abstenció de Catalunya en Comú. En roda de premsa a l’ACN, ha evitat dir si en cas de victòria constitucionalista hauria de presidir el Govern la llista no independentista que obtingui més escons.

“Per a nosaltres no serà un problema, qui ocupi la cadira”, ha dit, i ha afegit que “si el 21-D tots tres sumem més vots i diputats que els independentistes el primer que faré és trucar a Iceta i a Arrimadas per demanar que seguem, deixem de costat personalismes i que no sortim fins que arribem a un acord, encara que sigui Nadal”.

Amb tot, ha acusat el primer secretari dels socialistes catalans, Miquel Iceta, de “posar en perill” la majoria alternativa vetant Inés Arrimadas i proposant una amnistia per als presos. El candidat del PP ha estat especialment crític amb Iceta en acusar-lo d'"aplanar el camí per buscar un pacte amb ERC com si fos un nostàlgic del tripartit", plantejat la possibilitat d'aquests indults a antics càrrecs sobiranistes. "El projecte d'immunitat el que fa és posar en risc la unitat del nostre país", ha advertit al socialista, i l'ha acusat de fer propostes més pròpies de partits nacionalistes i independendistes, com la d'una hisenda pròpia catalana.

A banda d'Iceta, Albiol també s'ha dirigit a la candidata de Cs, Inés Arrimadas, per avisar-la que la seva disputa electoral amb el PSC per "qui ocupa la cadira" de la Generalitat dona ales a l'independentisme. Així, ha dit que perquè hi hagi majoria constitucionalista al Parlament, els populars han de treure necessàriament un bon resultat. "No hi haurà un Govern alternatiu constitucionalista per molt que Arrimadas tregui 30 o Iceta 25, si el PP no millora els resultats", ha afirmat.

Creu que és una "frivolitat" que ERC tanqui campanya a Estremera

En preguntar-li per la decisió d'ERC de celebrar l'últim dia de campanya un acte electoral a Estremera (Madrid), a pocs metres de la presó on està el seu líder i cap de llista, Oriol Junqueras, Albiol ha dit que li és indiferent: "Com si el volen fer en un parc d'atraccions". "Les frivolitats que vulgui fer ERC em preocupen molt poc. Com si la volen tancar a la lluna", ha insistit el líder popular sobre el tancament de la campanya.