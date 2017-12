Fachin creu que la CUP és el partit que representa millor "la radicalitat democràtica i el procés constituent"

Al Prat de Llobregat, Albano Dante Fachin ha participat en el seu segon acte de campanya amb els cupaires -al matí també ha participat en un míting amb ERC, el segon-. I ho ha fet a la mateixa ciutat i gairebé a la mateixa hora que els comuns de Xavier Domènech, que participaven en un altre acte –amb Irene Montero com a convidada especial– a 1 km del Centre de Promoció Econòmica on la CUP havia organitzat el seu. L'exlíder de Podem a Catalunya ha carregat contra la posició dels comuns davant del 21-D i ha apostat per la CUP com el partit que millor representa "la radicalitat democràtica, el procés constituent i que sap que les urnes són allò que mai s'ordena".

Fachin fa dies que demana el vot públicament per forces independentistes, que són un moviment "ampli, però amb matisos, no són un monolit", ha dit. El representant de Som Alternativa aposta perquè el procés de construcció de la República sigui "digne" i es faci "dempeus", la paraula que fan servir els cupaires per al seu eslògan de campanya. La complicitat entre Fachin i els anticapitalistes s'ha palpat en el segon acte conjunt d'aquesta campanya, just l'endemà que es constituís públicament la Plataforma x la República, que uneix la CUP, Som Alternativa i Procés Constituent.

Davant d'un auditori ple –amb més de 200 persones–, Fachin s'ha posat el públic a la butxaca amb les seves crítiques als comuns, a qui ha acusat de voler posar l'agenda social al centre, amb "l'article 135 de la Constitució i amb Montoro de ministre, l'article 155 aplicat i la repressió", i s'ha preguntat: "Com es pot fer una agenda social enmig de la repressió? El conte de passem pàgina i posem l'agenda social al centre és un engany gros", ha etzibat Fachin. En aquest sentit, també ha retret a Xavier Domènech que se centri a buscar polítiques que serveixin perquè tornin les empreses, però no es pregunti, ha dit, sobre si "han de manar les empreses o la gent que va defensar les urnes" l'1-O.

Amb una urna sobre la taula, tant Fachin com les dues representants de la CUP que han intervingut a l'acte, Maria Rovira i Núria Gibert, han tornat a apel·lar a la defensa de les urnes que va fer la ciutadania l'1-O. "No van passar i no passaran", ha dit Rovira, que ha avisat que després del 21-D seran "les persones" les que faran "efectiva" la República. En aquest sentit, Núria Gibert ha avisat a l'Estat que no té "prou policies ni ferro per barrots de les presons per tancar tot l'1-O".

Gibert ha posat el 21-D com un "embat" contra l'Estat "importantíssim" i ha assegurat que si l'independentisme l'aconsegueix guanyar, "no hi haurà res" que se li "pugui resistir i prendre". Així, ha carregat contra els partits del "bloc del 155" i ha demanat: "Ni un vot obrer al PP, ni un vot pensionista al PSC i ni un vot treballador a Ciutadans. Ni un sol vot obrer al búnquer". Gibert, però, ha avisat que la CUP "no vol enganyar ningú" i, en aquest sentit, ha advertit que "la república no serà necessàriament de colors ni automàtica".