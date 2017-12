La Junta Electoral amplia dos dies el termini per votar a l'estranger als residents permanents

La Junta Electoral Central (JEC) ha estimat un recurs presentat per Junts per Catalunya en què la formació demanava ampliar el termini per votar des de l'estranger, en el cas dels catalans residents permanents a l'exterior (vot CERA), segons ha informat el partit. En concret el termini s'ha ampliat en dos dies més, fins al 21 de desembre.

La JEC ha resolt també ampliar el termini per rebre els vots emesos per correu a les oficines consulars fins al dia 20, ha indicat la mateixa font. La JEC també insta el govern espanyol a prendre "totes les mesures necessàries" per tal que els sobres amb els vots dels electors a l'estranger estiguin a disposició de les Juntes Electorals Provincials abans de les 8 del matí del diumenge 24 de desembre.