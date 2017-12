L'enquesta de JxCat en què guanya Ciutadans

Ciutadans seria la força més votada a les eleccions del 21 de desembre, per davant de Junts per Catalunya i ERC que es mantenen en un empat tècnic. Aquesta és la conclusió de l'estudi demoscòpic de GAPS, encarregat per Junts per Catalunya, en què també s'admet que la quantitat actual d'indecisos fa que "no hi hagi res decidit". L'enquesta, avançada per Rac 1 i a la qual també ha tingut accés l'ARA, afirma que l'escenari "més plausible" és que es repeteixi la majoria absoluta independentista entre 68 i 71 diputats amb el suport d'un 46,5% dels vots. Ciutadans obtindria "prop del 24%" dels suports, mentre que tan ERC com JxCat es mourien en una forquilla d'entre el 20 i 22% vots cadascuna. Per obtenir aquests resultats s'han realitzat un total de 812 entrevistes, entre persones empadronades a Catalunya majors de 18 anys.

Tanmateix, aquests resultats amaguen indecisos: "Només 2,3 milions [d'un cens de 5,5 milions] d'electors estan convençuts que no canviaran la seva opció el 21-D". De fet, l'estudi indica que "gairebé un milió de persones" confessa estar a hores d'ara encara dubtosa. La bossa de votants que no sap què votar no es dona entre blocs -el traspàs de vot és "escàs"- sinó entre formacions de dins el bloc independentista i també constitucionalista. L'informe calcula que hi ha uns 375.000 votants en joc entre JxCat i ERC, mentre que unes 80.000 persones dubtarien entre la llista del president i la CUP. Les fronteres de vot dels republicans són majors: l'estudi diu que uns 120.000 catalans dubten entre ells i Catalunya en Comú; unes 20.000 amb el PSC; i més de 140.000 entre ERC i la CUP.

L'única bossa d'electors que es mou entre el bloc independentista i constitucionalista serien aquests 140.000 -120.000 dubtosos dels comuns i 20.000 dels PSC- que encara no saben si optar per formacions que donen suport a la independència.

En la projecció d'escons, la CUP obtindria entre 9 i 11 diputats i Catalunya en Comú es quedaria en una forquilla de 8 i 10 també.

Ciutadans s'emporta el vot del PP

El partit d'Inés Arrimada s'enfila a les enquestes, segons aquest estudi, perquè apareix com el "vot útil i atractiu" dins el bloc constitucionalista. Manté una fidelitat de vot del 85% i esgarrapa fins un 40% del votant tradicional del PP -que es quedaria entre 3 i 6 diputats-. També aconsegueix un 14% de vots socialistes. Sobre l'efecte de l'augment de la participació, l'estudi calcula que el bloc unionista pot sumar uns 100.000 nous electors.

El PSC, vot fronterer amb tothom

Una de les incògnites que cita l'estudi és el resultat del PSC. "Està aconseguint ser frontera amb pràcticament la resta de l'arc parlamentari", afirma l'informe. Suma exvotants de Junts pel Sí -uns 45.000-, uns 30.000 amb els comuns, uns altres 45.000 amb Ciutadans, i uns 20.000 amb el PP. Ara bé, cita que també té molts exvotants "desconcertats". L'enquesta els dona ara entre 16 i 18 diputats.

Arran d'aquest diagnòstic, Junts per Catalunya ha intensificat les crítiques contra Miquel Iceta. La llista del president remarca en cada míting que forma part del bloc del 155. Aquest divendres a Lleida, amb el trasllat de les obres de Sixena, els candidats de JxCat han recordat que malgrat l'alcalde, Àngel Ros, lamenti la decisió del ministeri de Cultura n'és "còmplice". "Sense el 155 això no seria possible", ha afirmat el conseller de Cultura, Lluís Puig, des de Brussel·les.

El bloc independentista és "sòlid"

Malgrat que l'enquesta diu que pot guanyar Ciutadans, l'estudi considera "sòlid" el bloc independentista. Calcula que sumarà entorn d'un 1,9 milions de votants entre JxCat, ERC i la CUP, una xifra similar a la de les eleccions del 27 de setembre. Ara bé, avisa: "L'amenaça més important és el de la desmobilització".

Sobre l'endemà del 21 de desembre, més del 60% dels consultats creu que el govern espanyol no oferirà cap oferta a Catalunya i, davant d'aquest escenari, la resposta a donar és variable. Un 24,6% dels consultats creu que el Govern hauria d'abandonar l'independentisme; un 28,6% optar per una altra opció; mentre que un 38,3% continuar pel mateix camí. Ara bé, on sí que hi ha consens: un 76% creu que el govern espanyol actua de manera autoritària i un 43,3% no està "gens" satisfet amb el funcionament de la democràcia espanyola.

Unilateralitat o pacte?

L'enquesta encarregada per JxCat també pregunta què fer davant el govern espanyol després del 21 de desembre: un 64% avala buscar el pacte amb La Moncloa mentre que un 28,2% ho rebutja. En relació a la via unilateral, un 55% hi està en desacord mentre que un 33,8% l'avala.

També pregunta l'opinió dels consultats sobre com seria una hipotètica Catalunya independent: un 35,4% creu que la vida seria millor enfront d'un 38,4% que creu que pitjor. Un 14,3% considera que igual.

Pugidemont, president?

Tal com ja va fer l'enquesta del CIS, l'estudi de GAPS també pregunta sobre quin president o presidenta prefereixen els catalans. La primera opció amb un 26,2% és Carles Puigdemont i el segueix Inés Arrimadas amb un 18,2% dels suports. Oriol Junqueras reuneix un 8,24% i Miquel Iceta un 10,3%. Ara bé, el resultat és diferent quan se li pregunta a la gent quina és la seva segona opció: Junqueras reuneix més consens. El suport arriba al 22,1%, el segueix Iceta amb l'111%, Puigdemont amb el 6,5% i Arrimadas amb el 5,5%.

Sobre qui serà, però, el proper president de la Generalitat la previsió és més clara: un 21.7% pensa que serà Puigdemont; un 14,5% Junqueras; i un 6,6% Arrimadas.

JxCat, nova marca del PDECat?

L'estudi GAPS també pregunta sobre l'opinió de la nova candidatura impulsada al voltant de Carles Puigdemont. Un 42% creu que és la nova marca del PDECat, un 32,3% pensa que "va molt més enllà", mentre que un 25% no ho sap.