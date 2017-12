Mundó diu que Llarena ha actuat abans que Bèlgica "fes posar vermella la justícia espanyola"

El primer dia de la campanya del 21-D ha quedat marcat des d'aquest matí per la decisió del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena de retirar les euroordres de detenció dictades contra el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i els consellers Toni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret i Clara Ponsatí.

"Abans que la justícia belga fes posar vermella la justícia espanyola han decidit retirar l'euroordre. I això demostra que la querella que s'instrueix a Espanya és desproporcionada i injustificable per uns delictes que mai hem comès", ha reaccionat el conseller de Justícia i número 5 d'ERC per Barcelona, Carles Mundó, que tot just fa un dia que ha sortit de la presó d'Estremera.

El fet que Llarena no hagi retirat l'ordre de detenció en territori espanyol, però, ha estat criticat per la número 2 dels republicans, Marta Rovira: "Es tracta d'una manipulació jurídica de la justícia espanyola, perquè si el president i els consellers decideixen tornar a Catalunya, acabaran en la mateixa situació que avui pateix l'Oriol Junqueras", ha dit. Per la seva banda, la número 2 de la CUP, Maria Sirvent, ha valorat "positivament" la decisió del jutge Pablo Llarena. "Ens n'alegrem", ha dit.

El candidat del PSC, Miquel Iceta, ha qualificat de "bona notícia" la decisió del jutge Llarena respecte dels membres del Govern a Brussel·les. "Són persones que saben que s'han de presentar davant justícia espanyola i hauran de fer-ho quan ho decideixin", ha dit, tot afegint que el gest del jutge contribueix a "normalitzar les coses" en campanya i a "evitar que la política catalana es converteixi en permanent crònica judicial o policial".

La número 1 de Ciutadans, Inés Arrimadas, també s'ha referit a la decisió del jutge Llarena i ha assegurat que "respecta la decisió del Tribunal Suprema com en respectaria qualsevol altra". "Volem la independència del poder judicial, no com el senyor Puigdemont", ha criticat. Més enllà d'aquesta decisió, Arrimadas diu que Ciutadans continuarà amb la seva campanya.