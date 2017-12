Puigdemont exigeix a Iceta que demani perdó: "Catalunya no està malalta, està ocupada"

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha respost aquest dissabte amb contundència, als líders dels partits constitucionalistes que han carregat contra l'independentisme. Des de Borrell, que ha dit que s'ha de "desinfectar" Catalunya de l'independentisme, fins a Soraya Sáenz de Santamaría, que s'ha vanagloriat d'haver escapçat els lideratges d'ERC i el PDECat. Les crítiques han anat més enllà de les fronteres espanyoles i també ha carregat contra el francès Manuel Valls, que ha fet campanya amb el PSC, Ciutadans i el PP. "Quina sort tenen els corsus de no tenir-te com a primer ministre francès", ha etzbat Puigdemont.

Però el to més agre l'ha dirigit contra Miquel Iceta, a qui ha exigit que demani perdó a tots els catalans perquè no hauria de permetre que gent del seu partit -Borrell- digui que s'ha de "desinfectar" una part del país. "Catalunya no està malalta, està ocupada", ha sentenciat el president en una connexió, com ja és habitual, des de Brussel·les. Per a Puigdemont, està ocupada pel 155 a qui Iceta ha expressat el suport perquè "facin amb Catalunya el que els doni la gana". "L'independentisme mai ha gosat qualificar d'infecció aquells catalans que legítimament no són independentistes, ni els ha amenaçat mai en liquidar-los", ha recordat Puigdemont. "A la Catalunya del bloc del 155 es persegueix a la gent que pensa diferent", ha dit insistint ja en el missatge que ha expressat aquest matí en l'acte de suport a l'escola catalana.

Tampoc s'ha oblidat de Jordi Sànchez, a qui han "castigat" per haver participat en el míting central de Barcelona canviant-lo de mòdul. El president s'ha mostrat indignat i ha parlat de "vexació" cap a Jordi Sànchez. I ha enviat un missatge a Inés Arrimadas, Miquel Iceta i Xavier Garcia Albiol. "Quan Jordi Sànchez entri com a diputat al Parlament no li podreu aguantar la mirada", ha dit, posant en valor la seva "dignitat" per estar tancat des de fa dos mesos -el van empresonar juntament amb Jordi Cuixart el 16 d'octubre- a Soto del Real.

"Franco no va poder, tampoc podran els seus hereus"

L'afirmació de Soraya Sáenz de Santamaría no ha quedat sense resposta. El conseller de la Presidència, Jordi Turull, en el míting de Junts per Catalunya a Tarragona, ha replicat de forma contundent a la vicepresidenta espanyola, que aquest dissabte s'ha vantat d'haver "escapçat" la direcció política d'ERC i el PDECat. "No en tenen ni idea del poble de Catalunya, mai podran escapçar la voluntat del poble de Catalunya. No va poder Franco, no podran els seus hereus", ha sentenciat Turull en un discurs abrandat, després que la cap de campanya, Elsa Artadi, hagi explicat que els serveis penitenciaris de Soto del Real han decidit canviar de mòdul a Jordi Sànchez com a "represàlia" per haver participat en el míting central de la llista ahir a la Vall d'Hebron. "La meva llibertat provisional no em deixa dir el que penso", ha assegurat Turull visiblement indignat.

Artadi ha explicat que els funcionaris de la presó es van pensar que Sànchez tenia un mòbil amagat a la seva cel·la i que l'havia utilitzat per intervenir en directe. "No va ser així perquè Jordi Sànchez no fa coses il·legals", ha afirmat la també número 10 de la llista. De fet, un funcionari ja seguia Sànchez a tot arreu des que es va anunciar la seva intervenció en l'acte polític de JxCat. "És una violació de drets polítics", ha afirmat Artadi, també visiblement dolguda pel nou canvi de l'exlíder de l'ANC. "Ell té dret a participar en la campanya i pot fer el que vulgui en les seves trucades personals", ha defensat. Sànchez va gravar el missatge a través d'una de les trucades que té durant la setmana -pot parlar 50 minuts com a molt- a una de les persones.

Com a protesta, JxCat ha tornat a passar el vídeo en què se sent Jordi Sànchez fent el seu discurs. Al final, ha arrencat els aplaudiments i els crits de llibertat.

"No permetrem que ens canviïn el president"

L'alcalde de Valls, Albert Batet, ha fet un discurs abrandat contra Mariano Rajoy, aprofitant que s'ha anunciat la seva presència en campanya a Tarragona. "Vindrà amb una única finalitat, a prohibir el groc, els llaços, les pancartes, vindrà a prohibir-ho tot, fins i tot voldria prohibir que votéssim per la llista de Junts per Catalunya", ha sentenciat. Batet s'ha mostrat convençut que la candidatura guanyarà al Camp de Tarragona i, ha remarcat, que si guanyen en aquesta circumscripció també obtindran la victòria a Catalunya.

"És la candidatura que defensa tot el govern legítim. Els que estan a la presó i a l'exili", ha sentenciat, llançant un dard a ERC que té com a candidat a president, Oriol Junqueras. "No permetrem que ens canviïn el president, només en tenim un, no permetrem que n'hi hagi un altre perquè serà el president del 155", ha sentenciat Albert Batet.

La número dos per Tarragona, Teresa Pallarès, ha acusat el PSC d'anar "en contra" de Catalunya. "No puc compartir el seu comportament actual ni les seves perspectives de futur", ha assegurat, sent exdelegada del govern espanyol en l'època del president, José Luís Rodríguez Zapatero. També s'ha declarat independentista, malgrat que fins ara no ho era, perquè el seu objectiu és treballar "per les persones".

El primer a intervenir ha estat Pere Grau, exmembre del secretariat de l'ANC i número 5 de la llista del president per Tarragona. "El 21-D tenim l'oportunitat de retornar el Govern i el president legítim al Palau de la Generalitat", ha asseverat.