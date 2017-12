Els independentistes tenen majoria a cinc de les deu comarques de Tabàrnia

La meitat de les comarques de Tabàrnia tenen majoria independentista, cosa que desmunta la tesi de l'unionisme que la zona que uneix Barcelona i Tarragona és partidària que Catalunya segueixi vinculada a Espanya. A les comarques de l'Alt Camp, l'Alt Penedès, el Baix Camp, el Maresme i el Vallès Oriental, Junts per Catalunya (JxCat), ERC i la CUP superen en vots la suma de Ciutadans, PSC i PP. En tres d'elles ho fan, a més, superant el 50% dels vots, com al Maresme, on els independentistes arriben al 52,35% dels vots i treuen gairebé tretze punts als constitucionalistes, que es queden amb un 39,87% dels sufragis. Les diferències més grans entre els dos blocs es donen a l'Alt Penedès amb un 61,98% de vot independentista per només un 30,9% d'unionista i a l'Alt Camp, on els independentistes s'enfilen també fins al 61,57% de suport davant del 32,83% de ciutadans que defensen la unitat d'Espanya. Al Vallès Oriental, l'independentisme no arriba a la meitat dels vots (47,51) però supera amb quatre punts el bloc unionista (43,29) en unes xifres molt similars a les que es donen al Baix Camp, on JxCat, ERC i la CUP obtenen el 48,2% de suport davant del 45,58% que assoleixen Cs, PSC i PP.

El mapa de Tabàrnia s'acaba d'esfondrar si la divisió es fa entre els partidaris de l'aplicació del 155 o els contraris a la suspensió de l'autogovern. Els partits favorables a la intervenció de la Generalitat tan sols s'imposen al Baix Llobregat i al Tarragonès, és a dir, a dues de les deu comarques de Tabàrnia. Ho fan en aquestes dues comarques, això sí, amb una folgada majoria. Al Baix Llobregat, Cs, PSC i PP aconsegueixen el 55,17% dels vots pel 42,89% dels partits independentistes i els comuns. Un percentatge similar al del Tarragonès, on el tripartit constitucionalista obté el 55,21% dels sufragis i supera en 12 punts les forces sobiranistes.

Al Barcelonès, al Garraf i al Vallès Occidental, però, el sobiranisme derrota l'unionisme. On la diferència és més clara és al Garraf, perquè el bloc anti 155 (52,65%) derrota per set punts el bloc monàrquic. Més ajustada és la victòria del dret a decidir al Barcelonès i al Vallès Occidental. A la primera, el sobiranisme (50,26%) s'imposa per dos punts a l'unionisme (48,16%) i a la segona, per una mica menys i tot perquè independentistes i comuns s'enfilen fins al 49,89% de suport, i freguen la majoria, i els partidaris de suspendre l'autonomia, al 48,16%.