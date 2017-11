La reducció dels residus passa per donar segones oportunitats als objectes quotidians

Prolongar la vida dels objectes ensenyant a reparar-los, dotar-los d’una segona oportunitat o reconvertir-los en altres ginys útils. Aquests són alguns dels objectius que persegueix l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per solucionar l’excessiva generació de residus al territori i l’estancament en les xifres de reciclatge a la metròpolis. Per conscienciar la ciutadania de la necessitat de reduir aquesta sobreproducció de residus i per mostrar com fer-ho amb una mica d’imaginació, l’AMB s’integra, un cop més, en la campanya de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, que aquest any se celebrarà del 18 al 26de novembre. El lema comú d’aquesta edició és “Donem-li una nova vida”, i fa referència a totes les possibilitats existents perquè un objecte en concret no acabi convertint-se en un residu mentre hi hagi l’opció de redefinir-lo, regalar-lo o vendre’l perquè algú altre li ofereixi una segona o tercera oportunitat d’acord amb les seves necessitats.

Fomentar un ampli ventall d’accions sostenibles per reduir els residus arreu del continent i intentar que els ciutadans europeus canviïn el seu comportament pel que fa a consum i producció són dos dels eixos sobre els quals es fonamenta la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, que rep el suport del programa LIFE+ de la Comissió Europea. En el cas de la metròpolis barcelonina, i al llarg dels nou dies en què s’estén aquest programa, hi ha planificats diferents tipus d’activitats perquè la ciutadania prengui consciència de la importància de la seva implicació en aquest tema. Un dels esdeveniments destacats d’aquestes jornades és el que tindrà lloc demà i porta per nom Dia de la Deixalleria. “La idea sorgeix perquè durant molts anys s’ha considerat la deixalleria com un lloc només per llençar objectes i destruir-los. Des de fa un parell d’anys, però, se’n va canviar la definició, ja que, a part de llençar-ne, les persones se’n poden endur o fer-hi cursos de formació, així que la seva definició va evolucionant i s’està reconstruint”, apunta Eloi Badia, vicepresident de Medi Ambient de l’AMB. Així, des que es va posar en funcionament la primera deixalleria a Montcada i Reixac fins que s’ha posat en marxa l’última, a Sant Adrià de Besòs, els seus usos s’han diversificat i actualment també són centres on es poden fer intercanvis de llibres o recollides de materials. Alguns d’aquests espais, com ara el de Viladecans, tenen una programació estable d’assessorament i programen cursos perquè els ciutadans puguin aprendre a fer reparacions o a canviar l’aspecte de diferents aparells electrònics, de roba o de mobles.

Setmana plena d’activitats

Jocs amb materials reciclats a càrrec de Guixot de 8 a la deixalleria de Tiana-Montgat, manualitats i xocolatada amb Vivi Lepori al Punt Verd de Barri a Vallvidrera, l’actuació del Mestre Verd que explicarà en clau d’humor tot el que es pot fer a les deixalleries i on va a parar tot el que es recull a la deixalleria de Molins de Rei i un taller de reparació de mobles a càrrec de Solidança a la deixalleria de Pallejà són només algunes de les propostes que hi ha previstes per demà.

315x205 El carnet de deixalleries El carnet de deixalleries

Anar a la deixalleria té premi

Amb aquestes accions, a més de mostrar el funcionament dels equipaments, l’AMB vol donar a conèixer els beneficis que aporta visitar-los sovint, ja que portar-hi materials regularment abarateix la taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR) que es cobra amb el rebut de l’aigua. Per aconseguir-ho, els usuaris només cal que sol·licitin el carnet de deixalleries -gratuït- aportant el rebut de l’aigua, on s’aplicarà el descompte, i que no s’oblidin de registrar cada visita a la deixalleria.

“L’AMB està treballant per ampliar els beneficiaris de la tarifa social de la TMTR de cara al 2018, de manera que totes aquelles famílies que estiguin en risc d’exclusió residencial i tinguin dificultats per pagar el rebut se’n puguin beneficiar. Es calcula que aquesta bonificació -que serà del 100%- arribarà a unes 15.000 famílies. Amb aquesta mesura s’amplia el concepte de “pobresa energètica” al conjunt de serveis bàsics de la llar, dels quals els residus són una part essencial”, explica Eloi Badia.

LA PETITA R-FESTA DEL MILLOR QUE NOU

Tots els municipis metropolitans participen en la Setmana Europea de la Prevenció de Residus amb diferents activitats. Per exemple, demà la Palma de Cervelló organitzarà el taller Embolcalls de Nadal amb materials aprofitats i en diferents localitats, com Sant Cugat del Vallès, Sant Andreu de la Barca i Tiana, entre d’altres, s’organitzaran tallers de cuina d’aprofitament per reduir el malbaratament. Com a colofó, l’AMB organitza un any més la R-Festa al local del Millor que Nou a Barcelona (carrer Sepúlveda, 45-47), on es duran a terme una sèrie d’activitats que contribuiran a donar noves vides a elements molt diversos. La cita serà el dia 25 de novembre, com a cloenda de la Setmana. “La idea és posar de relleu les diferents iniciatives que fa la gent per recuperar les seves pertinences”, assenyala Albert Torras, cap del Servei de Prevenció de Residus de l’AMB. D’aquesta manera, al matí hi ha haurà un servei d’assessorament de les especialitats habituals que es poden trobar al centre, com són tèxtil, bricolatge, electrònica i fusteria. Al llarg de la tarda s’hi han programat cursos per aprendre a fer jardineres a partir de palets, cursos de reparació de joguines i sessions de construcció d’instruments per a infants. La jornada es clourà amb l’escenificació d’un conte que comptarà amb la participació del públic de totes les edats. A més, tot el dia funcionarà el servei d’intercanvi d’objectes entre particulars.