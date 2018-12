L'ultra de l'Atlètic de Madrid que va assassinar Aitor Zabaleta, detingut fer una salutació nazi

Ricardo Guerra, l'ultra radical de l'Atlètic de Madrid que va assassinar el seguidor de la Reial Societat Aitor Zabaleta el 1998, va ser detingut la setmana passada a Bèlgica, abans del partit de l'Atlètic de Madrid contra el Bruges, per fer una salutació nazi al costat d'altres membres del grup ultra Suburbios Firm.

Guerra, però, ja ha tornat al centre d'inserció social de la Comunitat de Madrid en el qual està intern en règim de semillibertat. Segons va avançar l''ABC', Ricardo Guerra, que va ser condemnat a 17 anys de presó per matar Zabaleta d'una punyalada als voltants del Vicente Calderón el 1998, va aprofitar el tercer grau de què gaudeix per viatjar a Bruges, on va ser detingut dimarts juntament amb trenta membres de Suburbios Firm, una escissió del Frente Atlético.

Els radicals, segons fonts policials belgues i pròximes a la investigació, van ser arrestats als voltants de l'estadi Jan Breydel abans del partit. El grup de seguidors d'"extrema dreta" va fer gestos neonazis al públic i a la policia, de manera que els agents van tenir "raons per pensar que estaven planejant alguna cosa".

Fonts d'Institucions Penitenciàries apunten a Efe que l'intern tenia aprovat un permís del 10 al 17 d'aquest mes i confirmen que ha tornat avui al centre d'inserció social de la Comunitat de Madrid on està intern. Per viatjar a l'estranger, afegeixen, Guerra n'hauria d'informar la junta de tractament del centre, que, al seu torn, traslladaria la petició al jutge de vigilància penitenciària, però no havia comunicat els seus plans.