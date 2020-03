El Barça i el RACC ofereixen les seves instal·lacions per ajudar en la lluita contra el coronavirus

El Barça i el RACC han traslladat a la secretaria de Salut de la Generalitat la seva disposició total a cedir les seves instal·lacions per "col·laborar en el que sigui necessari per ajudar a pal·liar aquesta alerta sanitària", segons ha explicat el club blaugrana en un comunicat. També el Reial Automòbil Club de Catalunya (RACC) ha posat a disposició de la Generalitat la seva seu central de l’avinguda Diagonal de Barcelona perquè "l’administració, si ho estima necessari, faci servir aquestes instal·lacions per fer front a necessitats sanitàries o logístiques que puguin requerir, davant el possible col·lapse del sistema sanitari". La seu central del RACC està situada en un punt estratègic de la ciutat, al número 687 de l’avinguda Diagonal, a l’entrada de Barcelona, molt a prop de l’Hospital Sant Joan de Déu. L’edifici està equipat amb un heliport medicalitzat.

🏣 Posem a disposició de la @gencat la nostra seu central, amb més de 16.000 m2 útils i equipada amb un heliport medicalitzat, per fer front a necessitats sanitàries o logístiques que pugui requerir, davant el possible col·lapse del sistema sanitari. #HiSomPerAjudar pic.twitter.com/zOMjhQYHxN — RACC (@ClubRACC) March 24, 2020

La Generalitat ha manifestat el seu agraïment per aquestes ofertes i està analitzant quines instal·lacions poden ser les més adients per atendre les necessitats de Salut.

D’altra banda, el Barça, a través de la Fundació Barça, també ha cedit a l’Hospital de Sant Pau el carretó sanitari que utilitza per moure els jugadors quan cauen lesionats al Camp Nou. Ateses les característiques peculiars de l’Hospital de Sant Pau, que consta del nou recinte inaugurat el 2009 i del conjunt modernista format per 27 pavellons, el carretó sanitari servirà per traslladar pacients entre els edificis i també de Sant Pau a la Clínica de la Fundació Puigvert i l’Escola Universitària d’Infermeria de Sant Pau.