El Barça fa oficial el fitxatge del danès Martin Braithwaite

Quique Setién ja té el seu nou davanter. El danès del Leganés Martin Braithwaite ha estat fitxat amb un contracte de quatre temporades i mitja, i serà presentat aquest mateix dijous (a les 18 hores signarà el contracte, i després de la sessió de fotos, prevista per a les 18.45 h, oferirà una roda de premsa a les 19.15 h). Braithwaite serà el cinquè danès de la història del Barça després de Simonsen, Laudrup, Christiansen i Ekelund. Per fitxar-lo, el Barça ha pagat la clàusula de rescissió del jugador, de 18 milions d'euros, ja que el club madrileny, lluitant per no baixar, no ha volgut negociar. Braithwaite tindrà una clàusula de rescissió de 300 milions d'euros.

El danès, de 28 anys, ha marcat aquesta temporada 6 gols en 24 partits de Lliga. És el seu segon curs al club madrileny, on va arribar la temporada anterior provinent de la Premier League. Abans havia brillat al Tolosa francès i va guanyar també una Copa amb l'Esbjerg, el club de la seva ciutat natal a Dinamarca. El Barça va rebre dilluns el vistiplau de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) per fitxar un davanter que cobreixi la baixa de llarga durada d'Ousmane Dembélé, operat la setmana passada d'una ruptura del tendó proximal del bíceps femoral de la cuixa dreta. El davanter francès estarà uns sis mesos allunyat dels terrenys de joc, una circumstància que va fer que el Barça demanés a la Federació poder fitxar un recanvi. I, després de molts noms descartats, s'ha optat per aquest jugador que avui encara s'ha entrenat amb el Leganés.