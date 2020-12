Un clàssic del futbol català decideix el seu futur

Poc més de 5 quilòmetres i mig separen dues realitats totalment oposades. Els dos punts són la cara i la creu d’un mateix fenomen: unes eleccions. La ciutat de Barcelona fa mesos que conviu amb els processos electorals. Les eleccions al Barça han ocupat totes les portades i noticiaris d’arreu del país. La campanya electoral, els precandidats i les propostes han sigut el pa de cada dia. A la ciutat, però, les eleccions blaugranes no són les úniques. L’històric CE Europa decideix també el seu futur en uns comicis aquest diumenge que seran claus per afrontar la situació complicada que estan vivint les entitats esportives arran del covid-19.

"La pandèmia és un entrebanc important no només per a l’Europa, també per a tots els equips sobretot de categories com la nostra, de semiprofessionals, i ja no parlem del futbol amateur, on ni tan sols poden jugar", explica Víctor Martínez, actual president de l’entitat i que es presenta a la reelecció. La part econòmica és el pal de paller de la campanya. Víctor Prats, candidat i opositor a Martínez, explica que "la història de l’Europa és prou gran i portem molts anys amb una estabilitat molt precària". "Econòmicament la institució ha millorat una mica, però si parlem de precarietat en el terreny social, també n'hi ha en l'econòmic, perquè els fons propis estan en 406.000 euros en negatiu, que és pràcticament un concurs de creditors".

Si fer campanya o recollir signatures ja és complicat per als precandidats a les eleccions culers, per als de l'Europa és gairebé impossible. "La campanya ha estat molt difícil. No tens contacte amb socis perquè els partits es juguen a porta tancada. Si a part d’això no tenim el cens és pràcticament impossible, perquè no coneixes on viu tota la gent de l’Europa. Hi ha molts socis grans que no es desplaçaran a un punt d’informació per anar a signar", raona Prats.

Els dos candidats coincideixen a afirmar que la pandèmia ha multiplicat les dificultats d'arribar als socis. Prats, però, va un pas més enllà. "Realment no crec que sigui ni democràtic, ni participatiu, ni transparent aquest procés electoral. Vam demanar al president actual que prorrogués el seu mandat i que es fessin les eleccions quan hi pogués haver més participació dels socis i n'estiguessin tots assabentats, perquè crec que alguns socis grans, que no accedeixen a xarxes socials ni a la web, no saben ni que hi ha eleccions", denuncia el candidat.

❗️IMPORTANT❗️



ELECCIONS ➡️ Protocol i logística del 20-D: votants, mitjans de comunicació i mapa d'accessos



📝 Tota la informació detallada a: https://t.co/BggWzTf4nw #futbolcat #ViladeGràcia #SagradaFamília pic.twitter.com/V2qEA0PHui — Club Esportiu Europa (@CEEuropa) December 18, 2020

L'organització de les eleccions no ha sigut fàcil. "Des de l'inici, quan la Federació va convocar que es fessin, el sorteig per escollir la mesa i la junta electoral no es va poder fer amb públic... La situació de pandèmia que tenim ha condicionat una mica, però en tot moment hem pogut anar seguint els processos habituals que tenim establerts", explica Maria Antonieta Morell, membre de la junta l'electoral. "La confecció del procés electoral està perfectament detallada als estatuts del club i quan es van programar no hi havia aquestes restriccions de confinament territorial. Va ser a mig procés que el Govern va decidir que s'havien de fer restriccions. S'ha pogut solucionar satisfactòriament i el dia 20 els socis del Club Esportiu Europa podran exercir el seu dret a vot", explica Martínez.

El paral·lelisme amb les eleccions que es donen cita el 24 de gener al Camp Nou són inevitables, però les realitats no són equiparables. "No es pot comparar el Barça i l'Europa avui dia. Fa cent anys sí, perquè hi competíem i els guanyàvem. Vam jugar la final de la Copa del Rei contra l'Athletic de Bilbao al Camp Nou i hi havia tanta rivalitat que els del Barça volien que no guanyéssim –confessa Prats–. Vist des de fora, crec que no es pot comparar. Nosaltres tenim un cens electoral d'unes 315 persones i el Barça en té un de 110.000 persones. Nosaltres farem les eleccions un dia en una seu i ells ho faran en diverses seus. No m'ho puc arribar a imaginar".

Les eleccions d'aquest diumenge seran les terceres en els més de cent anys de vida de l'Europa, ja sigui perquè en el moment de les votacions només hi havia un candidat o per la retirada d'algun d'ells abans dels comicis. Després d'aquestes setmanes d'incògnites i reptes, aquest diumenge es decidirà el futur del club en un dia històric per a l'entitat que és l'ànima de Gràcia.