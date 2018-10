Facebook i Dazn, les noves plataformes on veure el Barça-Madrid a l'estranger

El Barça - Reial Madrid, encara que arribi sense Messi i Cristiano Ronaldo, segueix aplegant milions de persones arreu del planeta davant d'una pantalla. Al Camp Nou, el Barça ha acreditat 719 periodistes, 264 dels quals provenen de l'estranger i formen part de 77 mitjans d'estats com França, Itàlia, Bèlgica, el Regne Unit, Alemanya, el Japó, Xipre, la Xina o els Estats Units. A Espanya s'emetrà per BeINLaLiga.

El partit es podrà veure a gairebé tots els països del món, però la manera com veure'l evoluciona i, per exemple, la Lliga de Futbol Professional ha arribat a un acord per retransmetre el partit per Facebook a estats com Bangla Desh, Bhutan, el Nepal, Maldives, l'Índia, Sri Lanka i el Pakistan. A Europa, la plataforma Dazn, un nou gegant centrat a emetre esdeveniments esportius en 'streaming', emetrà el clàssic a Itàlia i Alemanya.

En total, 165 països podran veure el partit, la major part per televisions de pagament, com BeIn Sports, SuperSport (una cadena africana), Sky o Setanta Sports.