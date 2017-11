Denis Suárez: "No penso que el nostre joc avorreixi"

El migcampista del Barça Denis Suárez ha assegurat aquest dijous que "l'equip no avorreix" i ha argumentat que si anant primers a la Lliga i havent-se classificat per als vuitens de la Champions algú pensa que el joc de l'equip és avorrit, li contestaria amb "uns números increïbles".

"Si el Barça avorreix sent primers a la Lliga; havent-se classificat primers per a la Champions i amb l'eliminatòria de la Copa del Rei encarrilada, i amb uns números increïbles pel que fa a gols a favor i en contra, doncs no ho sé... Jo penso que el nostre joc no avorreix", ha comentat el jugador gallec en l'acte de presentació de la I Cursa Barcelona en Marxa contra el Càncer, juntament amb el jugador de l'Espanyol Gerard Moreno i la nedadora de natació sincronitzada Ona Carbonell.

Denis Suárez també ha parlat del seu rendiment i ha dit que té "la consciència molt tranquil·la" i, tot i no gaudir de la plena confiança del tècnic, Ernesto Valverde, considera que ha actuat a un bon nivell cada vegada que ha vestit la samarreta blaugrana. "Soc feliç de ser al Barça. Com a tot jugador, m'agradaria jugar més minuts, però tinc la consciència molt tranquil·la. En els minuts que he entrat, he rendit, he marcat gols i he fet assistències. Estic molt content amb el meu rendiment", ha declarat.



Preguntat per quin és l'equip que veu com a rival principal a la Lliga, Denis ha destacat el València, "perquè és contra el que juguem el cap de setmana que ve i el que tenim a quatre punts". Tot i això, no creu que, amb el Reial Madrid i l'Atlètic de Madrid a deu punts, ja es pugui dir que la Lliga té color blaugrana: "No som ni al gener, i encara queda molta Lliga per decidir. Dir que ja està encarrilada crec que seria precipitar-se".



El gallec també ha comentat la suplència de Messi a Torí, on el Barça va aconseguir un valuós empat amb el Juventus (0-0) que li va certificar la classificació per als vuitens de final de la Lliga de Campions. "Quan Messi no juga sorprèn a tothom, però ahir vam fer un gran partit i una gran primera meitat sense ell", ha destacat.