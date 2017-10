Dos equips catalans per primera vegada a la Lliga de Campions de Waterpolo

L'Atlètic Barceloneta i el CN Sabadell debuten dimecres a la Lliga de Campions de waterpolo amb dos partits de màxima exigència. Els barcelonins s'enfronten a l'Olympiakos grec (19:30) a la Piscina de Sant Sebastià, mentre que els vallesans reben al Szolnoki VSK hongarès (18:15), actual campió d'Europa.

Aquesta edició de la Lliga de Campions serà especial pel waterpolo català, ja que per primera vegada hi participen dos equips catalans en la mateixa temporada. Barcelonins i sabadellencs, però, parteixen amb objectius molt diferents: l'equip mariner no pensa en quedar-se fora de les quatre primeres places del grup que els donin accés a la Final a 8, en canvi pels dels Vallès Occidental ja és un premi estar entre els millors 16 equips d'Europa, després de deixar fora de combat l'Estrella Roja serbi a la prèvia.

El club barceloní, amb Felipe Perrone i Josip Vrlic com a principals fitxatges d'aquesta temporada, comencen el seu camí a Europa contra el sisè classificat de l'última edició amb l'objectiu de sumar un triomf davant del que serà un dels seus rivals directes en la lluita per les quatre primeres places, juntament amb el Jug Duvrovnik i l'AS Brescia.

L'entrenador del conjunt mariner, Chus Martín, ha comentat en l'acte de presentació de l'equip que els ha tocat "un grup complicat" i que "el primer partit contra l'Olympiakos és clau per començar amb bon peu la competició". "Esperem assolir l'objectiu d'estar a la fase final de la Lliga de Campions a Gènova" ha afegit el tècnic. Una fase final que aquest any s'amplia de sis a vuit equips i que seria la cinquena consecutiva per l'Atlètic Barceloneta.

Chus Martín, que dimecres podrà comptar amb la plantilla al complet, ha destacat també que aquest estiu han "patit baixes sensibles com les de Marc Roca i Marc Minguell", però que s'han "reforçat amb jugadors de talla mundial". Un d'ells és Felipe Perrone, que als seus 31 anys torna al Barceloneta en la que serà la seva tercera etapa al conjunt mariner.

Precisament, el jugador hispano-brasiler ha explicat que "tot i les diferències econòmiques amb els grans clubs d'altres països, ja hem vist que és possible guanyar la Champions i això és el que ens motiva". I és que el davanter va ser un dels protagonistes de la Lliga de Campions guanyada el 2014, abans de marxar a Croàcia, a les files del Jug Dubrovnik.

D'altra banda, l'Astralpool Sabadell viurà demà una jornada històrica a la piscina de Can Llong enfrontant-se a l'actual campió d'Europa en la seva tornada a la màxima competició continental de clubs després de tretze anys d'absència. El potent conjunt hongarès serà una bona vara de mesura per a veure el veritable potencial dels vallesans, que arriben en un moment dolç després de classificar-se per a la fase de grups eliminant l'Estrella Roja i de golejar (3-16) a l'Automotor Canarias Echeyde en la darrera jornada de lliga.

El tècnic del Sabadell, Salvador "Chava" Gómez, ha reconegut davant dels mitjans que "tenim poques expectatives en l'estrena a la competició" i que pel primer partit europeu l'equip es planteja "créixer i aprendre". Gómez alerta sobre el potencial del rival: "Poc podrem gaudir. Patirem i haurem de treballar molt. Ells són clars favorits i nosaltres estem a un altre nivell".

Tot i això, l'entrenador càntabre considera que en el grup hi ha altres equips contra els qui tindran més opcions, "però el de dimecres no". De fet, no es planteja la possibilitat d'aconseguir una de les quatre places que donen accés a la fase final. "Això és molt llarg, haurem de veure si ens respecten les lesions, que de moment no ho estan fent", ha indicat el tècnic, que per la primera jornada no podrà comptar ni amb Víctor Cabanas ni amb David Carrasco.