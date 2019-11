L'Espanyol es queixa dels diferents criteris utilitzats pel VAR

L'Espanyol ha mostrat públicament la disconformitat amb la disparitat de criteris utilitzats pel VAR en el partit disputat aquest diumenge al Wanda Metropolitano. L'Atlètic s'ha vist afavorit per dues decisions controvertides. Primer, un possible fora de joc de Morata en l'1-1 marcat per Correa. El VAR el va revisar i va determinar que el punta madrileny arrancava en posició correcta. Però la revisió de les imatges deixa força dubtes. També en el 2-2 que van anul·lar a David López a cinc minuts del final del partit per una suposada falta de Bernardo.

"No estem molestos amb el VAR en si, estem a favor de les noves tecnologies, però sí amb el criteri; en el gol de David, tenint el comodí del VAR, haurien de revisar-ho si fa falta perquè no hi ha cap cop al cap de Koke. El col·legiat no ens ha explicat res. Xiula abans que la pilota entri i no dona lloc perquè hi entri el VAR. Si es xiulen totes les faltes així, hi hauria mil penals cada jornada, ha sigut massa rigorós", s'ha queixat a la Cope el portaveu esportiu Joan Capdevila. Unes declaracions que ha subscrit el club: "Sempre a favor dels avenços tecnològics en el món del futbol. Però no podem estar d'acord amb la diferència de criteris de l'ús del VAR".

Capdevila també s'ha referit a la campanya que es va iniciar fa pocs dies a l'entorn de l'Atlètic per queixar-se del VAR. "L'Atlètic venia perjudicat amb el VAR de Sevilla, es va parlar molt d'aquella última jugada i potser els han tornat el que els van prendre, però a mi només m'interessa l'Espanyol i avui ens sentim perjudicats". També s'hi ha pronunciat David López: "En el meu gol de l'empat qualsevol persona que sàpiga de futbol sap que no faig falta. Llavors què passa, si és a l'inrevés és penal? Crec que no. L'Atlètic va fer una campanya espectacular contra el VAR i ha tingut efecte".