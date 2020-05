La FIFA autoritza fer cinc canvis per partit i la possibilitat de no utilitzar el VAR durant aquests mesos

La FIFA ha autoritzat fer cinc canvis durant un partit de futbol de manera "transitòria" durant aquests mesos en què el covid-19 afecta la pràctica de l'esport. En un comunicat, la FIFA ha explicat que l'organisme que controla les Regles del Joc, l'International Football Association Board (IFAB), ha resolt modificar-les de manera provisional "sobre la base d'una proposta enviada per la FIFA que té per objecte preservar la salut dels jugadors".

L'IFAB ha aprovat la proposta de la FIFA consistent a introduir una modificació provisional a la "Regla 3. Els jugadors", per permetre un màxim de cinc canvis per equip en aquelles competicions que ja s'hagin reprès o que tinguin la intenció de fer-ho i que estava previst que concloguessin el 31 de desembre d'aquest any. No obstant això, a fi d'evitar al màxim les interrupcions, cada equip disposarà de tres oportunitats per fer les cinc substitucions, que també es podran dur a terme durant el descans. És a dir, no es podran fer cinc canvis separats i si un tècnic vol fer els cinc canvis n'haurà de fer dos a la vegada com a mínim dos cops.

Aquesta modificació transitòria entra en vigor amb efecte immediat, en una època en què al futbol europeu, per exemple, tocarà jugar amb més calor. Els organitzadors de les competicions seguiran tenint la potestat de decidir si apliquen o no aquesta modificació transitòria. L'IFAB i la FIFA decidiran més endavant si s'amplia el termini d'aplicació d'aquesta modificació.

Pel que fa a les competicions que compten amb àrbitres assistents de vídeo (VAR), podran prescindir dels seus serveis una vegada reiniciada la competició, sempre que així ho decideixis els seus organitzadors. No obstant, en les competicions que decideixin continuar amb el VAR seguiran en vigor les Regles de Joc en la seva integritat i, per extensió, el protocol del VAR.