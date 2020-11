Griezmann: 60 partits i una entrevista per començar a espavilar-se

Verbalitzar mai falla. Després de trencar el silenci en una entrevista a la carta amb Jorge Valdano, Griezmann ha fet diana dues vegades en una setmana. A Kíev va completar la golejada (0-4) i contra l'Osasuna ha marcat el seu millor gol com a culer gràcies a una gran rematada de primeres des de la frontal de l'àrea. El francès ha necessitat parlar fora del camp per començar a fer-ho a dins. Ara bé, encara té feina per acolorir el seu llegat al Camp Nou. De moment, tot i que no li han faltat ocasions (60 partits), acumula 19 gols, sis assistències i –el que és pitjor– massa signes d'incompatibilitat. Va, Antoine, segueix expressant-te.

Arrodonir un homenatge. Amb els estadis buits de vida costa molt fer homenatges a l'altura dels mites que es perden pel camí. Es va veure l'altre dia a San Paolo, temple del Nàpols, que va plorar sense calor humana la pèrdua del seu màxim ídol, Diego Armando Maradona. El Pelusa ha marxat i el futbol l'ha d'acomiadar en un context estrany. El Barça porta quatre dies amb les banderes a mig pal i avui ha posat el Cant dels ocells a la megafonia i ha exhibit una catifa de flors i la samarreta de Diego a la graderia. Però sense gent tot queda a mitges. Per això cal donar les gràcies a Leo Messi per posar el seu segell personal a l'homenatge del seu compatriota. Golàs i samarreta de Newell's a punt quan el partit ja moria. Llàstima de la groga de Mateu Lahoz. Maleït reglament.

Al·lèrgia al 4-3-3. O, dit d'una altra manera, el 4-2-3-1 com a dogma. Koeman no segueix el que diuen molts entrenadors sobre els sistemes de joc. Per al neerlandès no són interpretables, mòbils o directament un invent de la premsa per categoritzar. L'heroi de Wembley no en té prou amb els mals resultats i la falta d'efectius per mirar de repartir les peces d'una altra manera sobre la gespa. Per això posa Pedri, que és mitjapunta, al doble pivot, o ignora un interior de bressol com Riqui Puig fins i tot en un context de calendari infernal. El dia que es complia una dècada d'una de les millors obres del 4-3-3 (el 5-0 al Madrid de Mourinho), el Barça ha sortit a jugar sense migcampistes de La Masia.

Hi ha central. Més enllà de Messi, la representació de la casa a l'alineació del Barça contra l'Osasuna ha sigut Óscar Mingueza. El central vallesà va estrenar-se amb nota amb el primer equip a Kíev i ha repetit a la Lliga, on també ha signat una actuació molt solvent. Cal recordar que la seva irrupció és més fruit de la urgència que d'una aposta convençuda per la base. Això no treu, però, que no se l'hagi d'aplaudir per com està responent al primer nivell. A més, pinta que se'n farà un tip, ja que ara mateix Koeman no té cap central professional disponible, ja que Lenglet també ha caigut i se suma a les baixes ja conegudes de Piqué, Umtiti i Araujo.