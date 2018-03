Guardiola: "Es vegi o no, el llaç groc sempre hi serà"

Pep Guardiola ha parlat a la roda de premsa prèvia al partit de Champions contra el Basilea, i ha confirmat que seguirà lluint el llaç groc als partits europeus. Guardiola el continua portant a la prèvia dels partits de lliga, però més amagat sota una jaqueta als partits per evitar sancions. "La FA té unes normes i les aplica. Jo ho entenc. Que jo digui que ho accepto no vol dir que hi estigui d'acord, o que ells tinguin la raó i jo no. Ja ho vaig dir des del primer dia: es vegi o no, el llaç groc sempre hi serà. No acabo d'entendre per què es permet que es vegi en sala de premsa però no al camp... La situació no canvia: encara hi ha persones a la presó i a l'exili de manera injusta".

El tècnic català també ha dit la seva sobre les declaracions del president de la federació anglesa, Martin Glenn, que va comparar el llaç groc amb una esvàstica nazi o la simbologia de l'EI. "La meva primera impressió, quan ho vaig sentir, va ser simplement que no va entendre què és el llaç groc. Va fer un comentari molt diferent al que significa això. El llaç no és sobre la independència. És sobre persones que són a la presó. Estic segur que ara s'entén millor la situació".

En l'àmbit esportiu, Guardiola va afirmar: "[El City] No està al mateix nivell del Barcelona, perquè són jugadors molt diferents. Aquests jugadors no han guanyat tant com ells, hem d'aconseguir més títols. No és bo per a nosaltres comparar-nos amb ells, perquè van dominar l'última dècada amb diferents jugadors i entrenadors. Nosaltres acabem de guanyar el nostre primer títol. Per igualar-nos a aquest tipus d'equips hem de ser-hi durant molts anys."