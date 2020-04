JoPedalejoACasa, el nou repte solidari per recaptar fons contra el coronavirus

260x366 Cartell de Joaquim Rodríguez / RIDE FOR HER Cartell de Joaquim Rodríguez / RIDE FOR HER

Després del gran èxit aconseguit amb el repte #JoCorroACasa, diferents esportistes han unit forces per impulsar el repte #JoPedalejoACasa, una iniciativa promoguda per Ride For Her. Els ciclistes Joaquim Purito Rodríguez, José Hermida, Tomi Misser i Sandra Jordà o el pilot Aleix Espargaró són algunes de les cares conegudes que s'han implicat en aquesta iniciativa que busca recaptar fons per a la iniciativa #JoEmCorono, una campanya liderada pel doctor Bonaventura Clotet i l'investigador Oriol Mitjà, que treballa, entre altres coses, per trobar una vacuna per al virus.

Aquest segon repte tindrà lloc aquest dissabte, 11 d'abril, de 9 a 21 hores. Cada participant podrà completar la distància que es proposi, però sempre sense sortir de casa. Per a això els participants podran fer servir rodets, bicicletes estàtiques o bicicletes convencionals, sempre que disposin d'un espai privat on puguin usar-la. Els que no disposin d'aquests mitjans també podran realitzar aquest repte com en la seva primera edició, ja sigui corrent o caminant.

Èxit del #JoCorroACasa

"No hi ha paraules per donar les gràcies a tots els que heu estat corrent al nostre costat". Kilian Jornet, Pau Capell i Sheila Avilés van ser tres dels esportistes que dissabte van participar en el #JoCorroACasa, un desafiament impulsat pel periodista Albert Jorquera, el fotògraf Jordi Saragossa i la dissenyadora gràfica Maria Fainé que va recaptar més de 80.000 euros per lluitar contra el coronavirus.

La prova va comptar amb la introducció de José Antonio de Pablo, conegut popularment com Depa. L' speaker va ser l'encarregat de donar el tret de sortida a un repte que va obligar els participants a córrer dins de casa. Alguns van utilitzar una cinta de fitness mentre que d'altres van apostar per utilitzar el passadís.

Tòfol Castanyer, que va completar la distància d'una marató, va preferir no matinar tant i córrer cap al migdia. Algunes de les participacions més destacades es van poder seguir des d'un canal de YouTube habilitat per a l'ocasió. Cada participant es va imprimir el seu propi dorsal. Maria Galimany tampoc es va perdre el repte.

La campanya #JoEmCorono porta recaptat més d'un milió d'euros. L'equip de metges i investigadors de la Fundació Lluita contra la Sida, IrsiCaixa i l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol estan treballant a marxes forçades per donar resposta al coronavirus tan aviat com sigui possible.