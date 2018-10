Lewis Hamilton espera ser campió en el primer ‘match ball’

El caràcter competitiu de Lewis Hamilton s’evidencia en caps de setmana com aquest. El pilot anglès ho té tot de cara per ser campió, ja que només ha de sumar vuit punts més que el seu rival en les quatre curses que queden, comptant la d’aquest vespre. Però a Hamilton no li agrada agafar la calculadora i vol sentenciar el Mundial per la via ràpida, i divendres feia un toc d’atenció que anava dirigit tant a ell mateix com al seu equip: “No estem centrats. No et pots conformar mai ni relaxar-te. Només podem pensar a fer la nostra feina i conduir de la millor manera possible”.

Amb aquest esperit de lluita, Hamilton buscarà als Estats Units (20.10 h, Movistar Fórmula 1) el seu cinquè títol, igualant el mític Juan Manuel Fangio i quedant-se a només dos de Michael Schumacher (7). El cap de files de Mercedes ho té de cara, perquè en té prou guanyant la cursa i que Sebastian Vettel sigui tercer o pitjor. I a més, el seu rival ha de complir una penalització de tres posicions a la graella de sortida.

Matemàtiques favorables

D’altra banda, Hamilton també s’asseguraria el títol al circuit texà d’Austin si queda segon i Vettel acaba cinquè o pitjor. Si Hamilton acaba tercer, quart, cinquè o sisè, guanyaria el Mundial si Vettel acaba setè, vuitè, novè o onzè, respectivament. En cas contrari, tindria tres bales més: diumenge vinent a Mèxic, o al novembre al Brasil i a Abu Dhabi.

Lewis Hamilton va deixar el campionat vist per a sentència guanyant les últimes quatre curses, a Itàlia, Singapur, Rússia i el Japó, on va aprofitar l’infortuni de Vettel, que només ha pogut pujar dues vegades al podi en aquests últims grans premis. Com a resultat, Hamilton ha ampliat l’avantatge fins als 67 punts quan en queden 100 en joc.

Qui espera amb candeletes el triomf de Hamilton és el seu company, Valtteri Bottas. El finlandès ha sigut esclau de les ordres d’equip a Mercedes i sempre ha hagut de deixar passar el seu company perquè no perdés punts amb el títol en joc. Un cop sentenciat el campionat, l’escuderia de les fletxes de plata ja li ha promès que passaria a ser el beneficiat de les ordres d’equip.

En paral·lel, també està en l’aire el campionat de constructors, on Mercedes té avantatge (538 punts, per 460 de Ferrari), tot i que encara haurà d’esperar per assegurar-se el títol.