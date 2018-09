Malcom estarà una setmana de baixa per lesió

El brasiler del Barça Malcom estarà de baixa aproximadament una setmana, segons ha anunciat el club, després d'haver patit una lesió en l'entrenament d'aquest dilluns. L'atacant té un esquinç al lligament lateral extern del turmell dret, però si es compleixen els terminis previstos pel club, no tindria problemes per estar disponible en el proper compromís del Barça, el proper 15 de setembre a Anoeta.

Malcom no ha estat citat per Tite per als partits de la selecció del Brasil contra els Estats Units (dissabte 8, 1.30 hora catalana) i El Salvador (2.30 h). Si que hi són Coutinho i l'exblaugrana Neymar Jr.