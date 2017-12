El Manchester City tancarà la seva històrica primera volta davant del Bournemouth

La primera volta de la Premier League es donarà per tancada aquest cap de setmana amb el Manchester City rebent dissabte (16 h, Movistar+ Fútbol) el modest Bournemouth, per intentar aconseguir la seva dissetena victòria consecutiva, i amb un duel directe per a la quarta plaça a l'Emirates Stadium, on l'Arsenal rebrà el Liverpool.

Només l'Everton ha sigut capaç de treure un punt davant del conjunt dirigit per Guardiola, i el Bournemouth és l'últim aspirant que queda per poder derrotar-lo abans d'arribar a l'equador de la Premier, un objectiu que sembla bastant complicat tenint en compte la situació dels visitants en la classificació, només un punt per sobre del descens.

Amb 11 punts d'avantatge sobre el seu veí United i el títol encarrilat, el City busca nous objectius en forma de rècords. Ara mateix, els de Guardiola estan a tres gols d'arribar als 100 en un any natural a la Premier, cosa que ningú aconsegueix des del 1982 quan el Liverpool en va marcar 106.

Així doncs, el duel més interessant del cap de setmana serà el que disputaran Arsenal i Liverpool divendres (20.45 h, Movistar+ Fútbol) en la lluita per la quarta plaça. Els precedents són favorables als 'reds', que han guanyat els tres últims enfrontaments contra els 'gunners', que tindran la baixa d'Olivier Giroud.

Marató de partits per Nadal

Mentre que a Espanya el futbol s'atura per les festes nadalenques i l'activitat no es reprendrà fins al 3 de gener amb l'anada dels vuitens de final de la Copa del Rei, a Anglaterra es manté la tradició d'oferir una marató de partits per aquestes dates.

Després de l'última jornada de la primera volta aquest cap de setmana, els aficionats a la Premier podran gaudir dels partits del Boxing Day, que es disputen el dia de Sant Esteve, amb un atractiu Tottenham-Southampton. El Manchester City, però, jugarà el seu partit dimecres 27 (20.45 h) a l'estadi del Newcastle United. I sense temps per descansar, els de Guardiola tancaran l'any el diumenge 31 amb un altre compromís a domicili, en aquest cas al camp del Crystal Palace.

Serà una autèntica marató de tres partits en nou dies en què Guardiola podria fer història en ser nomenat per quarta vegada consecutiva entrenador del mes, una fita que no ha aconseguit mai ningú. El de Santpedor està fent una primera volta espectacular, amb un balanç de disset victòries, un empat i cap derrota, i espera tancar l'any amb la mateixa tònica guanyadora.