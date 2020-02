Messi iguala Samitier a la Copa després del xoc amb Abidal

Lionel Messi sovint omple portades pel que fa damunt de la gespa. Per les seves jugades i pels seus gols. Aquesta setmana també ha sigut el principal focus d’atenció per haver mostrat el seu descontentament i haver fet encendre totes les alarmes. Les declaracions d’Abidal en entrevistes als diaris esportius Sport i Mundo Deportivo responsabilitzant els jugadors de la destitució d’Ernesto Valverde van ser la gota que va fer vessar el got, després que l’argentí estigui molest per algunes decisions de la direcció esportiva i de certes maneres de procedir dels dirigents del club respecte al diàleg amb el vestidor. Ahir va jugar el seu primer partit després de censurar Abidal i va estar especialment motivat, dirigint el joc d’atac blaugrana en les primeres ocasions matineres que va tenir el Barça, buscant Ansu Fati, el seu soci d’atac ahir amb Griezmann començant el duel des de la banqueta. A la segona meitat, tant el francès com l’argentí van disposar de les millors oportunitats blaugranes, però els dos van topar amb un gran Unai Simón sota pals. Messi va mostrar caràcter, però va estar més imprecís que en altres ocasions.

Una fita que datava del 1932

L’argentí no va poder classificar el seu equip per a les semifinals de Copa la nit que va igualar un registre històric de Josep Samitier el 1932, fa gairebé 90 anys. Contra l’Athletic Club Messi va participar en el seu partit número 75 a la Copa. Samitier va ser jugador del Barça del 1919 al 1933 i va jugar el seu últim partit en aquesta competició el 19 de juny del 1932. Va ser la final de Copa jugada a Chamartín, també contra l’Athletic Club, amb victòria per al conjunt basc (1-0). Per darrere de Messi i Samitier, com a futbolistes amb més partits disputats a la Copa se situen Andrés Iniesta (73), Vicenç Piera (71) i Xavi Hernández (70). L’argentí suma una nova fita, però el seu equip va tornar a capitular a San Mamés per segon cop aquesta temporada.