Neymar es confessa en una entrevista a Piqué

El jugador del PSG Neymar ha parlat per a 'The Players Tribune' en una amistosa entrevista amb un antic company al Barça, Gerard Piqué, que s'ha estrenat com a periodista. El jugador blaugrana va assegurar fa temps que volia crear un mitjà on els periodistes tinguessin la seva pròpia veu i ara col·labora amb un que compleix aquestes condicions. En la xerrada, resumida en un vídeo de poc més d'un quart d'hora, tots dos jugadors eviten parlar explícitament en diferents ocasions dels seus dos clubs donada la polèmica sortida del davanter brasiler del Barça l'estiu passat.

"L'amic del 'se queda'", el presenta Piqué, que actua com a entrevistador en una plataforma per a esportistes de reputació mundial. "No parlarem ni de París ni de Barcelona", anticipa el central blaugrana, que condueix l'entrevista per altres àmbits com el Mundial, amb la mirada posada en la cita de Rússia de l'estiu vinent. Les úniques mencions que fa Neymar del seu actual equip són breus: "Estic bé a París, una nova vida, diferent. M'estic adaptant bé".

Piqué recorda a Neymar que l'últim Mundial no va ser gaire bo per a ell a causa de la lesió que va patir contra Colòmbia i la posterior eliminació davant Alemanya: "No va ser un Mundial bo pel que em va passar a l'esquena. Només plorava a casa, on estàvem tristos tota la família. Però ja s'acosta el pròxim, i tenim un bon equip. Espero que ho fem bé i que guanyem", diu el brasiler, somrient, i Piqué el talla per avisar-lo que ell també vol guanyar.

Sobre la lesió que va patir a l'esquena, Neymar reconeix que "no sentia les cames ni les podia moure", i explica que es va espantar fins que, un cop a l'hospital, li van dir que podria tornar a caminar i a jugar a futbol. "Si m'arriba a donar el cop dos centímetres més al costat, m'hauria acomiadat del futbol". Sobre la cruel derrota contra Alemanya (7-1), la qualifica de "desastre" que "ningú oblidarà". "Una paraula per resumir aquell Mundial? Fotut", exposa el brasiler.

Sobre el Mundial del 2018, Neymar adverteix que "el nivell de les seleccions amb menys nom ha millorat; totes les seleccions aconsegueixen jugar. Mira l'Argentina de Leo com ha patit". Aquí, Piqué torna a fer un incís: "Jo l'he tingut al vestidor i et dic que ha patit". Per a Neymar, seleccions com les del Brasil, Alemanya, Espanya, Argentina o França "tenen bons jugadors, i per això són candidats [al títol]".

Neymar també parla de Mbappé, a qui elogia: "Ha arribat molt bé. Té molta qualitat, és un gran jugador, un home que quedarà en la història del futbol si segueix així. És un bon noi, treballa i crec que té un bon futur". "És el primer cop que faig una entrevista", reconeix el central català, a qui Neymar també elogia amb una mica de burla en la seva nova faceta: "Està molt bé, ha trobat el seu paper després del futbol". Piqué li respon: "No, per res. Ho vull provar avui i prou. Però bé, ha sigut un plaer".