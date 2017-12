Paco Alcácer marxa lesionat: 3 setmanes de baixa

El Barça segueix perdent efectius a la punta d'atac. Sense Dembélé ni Deulofeu ara li ha tocat a Paco Alcácer, que ha marxat als vint minuts del partit contra el Dépor per unes molèsties musculars. El davanter ha notat algun problema físic i s'ha deixat caure sobre la gespa del Camp Nou, visiblement afectat per unes molèsties que arriben en el moment més dolç des que va arribar al Barça ara fa un any i mig. Alcácer té una lesió muscular al recte anterior de la cama esquerra, i estarà de baixa 3 setmanes.

Ernesto Valverde ha canviat Alcácer per Aleix Vidal, una substitució que ha implicat un moviment de peces, entre elles les dels interiors, ja que Andrés Iniesta ha tornat al costat esquerre, on juga habitualment.