Pere Guardiola ven part de les seves accions del Girona a Marcelo Claure

El poder del Girona canvia de mans. Pere Guardiola, fins ara el màxim propietari, ha venut part de les seves accions a Marcelo Claure, un empresari nord-americà-bolivià que passarà a controlar el 35% de l’entitat gironina. Aquesta operació implica que el City Football Group es fa fort i torna a prendre el control, sent el principal accionista amb un 47%. Pere Guardiola, mitjançant el Girona Football Group, es queda amb només un 16%.

L’acord, fet oficial dies després de la confirmació del no ascens a Primera, fa mesos que es treballava. Pere Guardiola volia recuperar part de la inversió feta al seu dia. Desitjava vendre. Els motius no els sap ningú, o com a mínim no es comuniquen de manera oficial. Però Girona anava plena d’un rumor que permet a Claure, president del Club Bolívar i copropietari de l’Inter de Miami de David Beckham a la MLS, aterrar a Montilivi. “Des de petit he volgut formar part d’un equip de les principals lligues europees, i em fa feliç que sigui el Girona. Comparteixo la mateixa visió que els meus companys d’accionariat: volem crear un gran club de futbol, un projecte bonic que generi impacte”, ha assegurat Claure en un vídeo publicat a les xarxes oficials del club blanc-i-vermell.

Fa uns anys, Claure va negociar amb Joan Laporta, absolutament seduït, la possibilitat de crear una franquícia del Barça a Miami per poder participar a la lliga nord-americana. De fet, fins i tot es va arribar a realitzar un acte oficial amb la presència de Joan Oliver, l’exdirector corporatiu, en què es va presentar una oferta a la MLS. La negativa dels americans a ampliar el nombre de franquícies, juntament amb altres problemes, van acabar frustrant el projecte. Lluny de rendir-se, Claure no va deixar d’intentar-ho fins que va aparèixer David Beckham. Tots dos i els germans Mas governen l’Inter de Miami.

Canvis al consell d’administració

El Consell Superior d’Esports ha aprovat una transacció que provocarà una modificació del consell d’administració del Girona en la pròxima junta d’accionistes, prevista per al 14 de setembre. Fins ara presidit per Ignasi Mas-Bagà, el director general del club, Pere Guardiola serà qui assumirà el càrrec. “Estic convençut que Marcelo ens ajudarà a fer el pas per ser el que volem: un Girona en què tots ens sentim orgullosos. És un privilegi tenir-lo aquí”, afirma Guardiola. També s’ha pronunciat Ferran Soriano, que es converteix en el principal peix gros dels gironins: “Patirem, creixerem i gaudirem junts en els pròxims anys, consolidant el club”.