Quartararo torna a guanyar i és més líder

Fabio Quartararo (Yamaha YZR) ha guanyat el Gran Premi de Jerez de la Frontera de MotoGP i ja és més líder del Mundial aprofitant la baixa de Marc Márquez. Va signar el ple de 50 punts en el petit marge entre l’edició de les alternatives (per exigències del guió) i la fase de recerca i captura que començarà el vigent campió quan torni el 9 d’agost. Quartararo sap jugar. Al circuit andalús s'ha imposat manant per davant de Maverick Viñales, segon, i Valentino Rossi, tercer. El pilot gironí ha estat un nivell per sota. Alterna una lectura analítica dels espais lliures amb errades que l'han penalitzat fins al tram final de cursa.

Les renúncies de Francesco Bagnaia i Franco Morbidelli l'han ajudat a recuperar opcions de pensar en majúscules quan rodava cinquè. Avançar Rossi en el tram final és un consol a mitges. Il Dottore era la cara de la moneda. Tornava al podi 465 dies després per ampliar el seu llegat amb 41 anys. “Aquest resultat és una mica especial perquè veníem d’un cap de setmana força negatiu, com tota la temporada passada”, ha assegurat l’italià.

El Gran Premi de Moto3 ha sigut un triplet italià encapçalat per Enea Bastianini, per davant de Luca Marini i Marc Bezzecchi. Tatsuki Suzuki ha sigut el guanyador a Moto3. El gironí Albert Arenas ha mantingut el liderat del Mundial, tot i no poder acabar la cursa.