Quique Sánchez Flores: "Ara ens sentim més a prop de projectes com el de l'Athletic"

Si el curs passat Quique Sánchez Flores lamentava que el seu conjunt estava un o dos esglaons per sota de projectes amb més potencial, després d'empatar contra l'Athletic (1-1) el tècnic madrileny veu signes de clara millora en l'Espanyol. "L'any passat hi havia equips com l'Athletic, la Reial Societat i el Vila-real un nivell per sobre, ara els veiem més a prop. Volem que a la gespa no es notin les diferències econòmiques, i aquesta temporada ens hi sentim més semblants", ha destacat el preparador blanc-i-blau.

Malgrat que l'Espanyol hagi repetit el mateix signe que el curs passat a casa contra l'Athletic, un empat, Sánchez Flores ha celebrat el canvi que s'ha viscut pel que fa a sensacions: "L'any passat vam empatar amb suplents, i avui hem tingut nosaltres jugadors poc habituals. Tenim la sensació interna que seguim creixent". El tècnic ha lamentat que el partit de Copa de dijous els hagi condicionat físicament, per les baixes que tenien i pel desgast que han viscut al tram final, un fet que dona més valor a l'empat obtingut. "Estem molt satisfets amb els nois que han jugat avui. Alguns no havien jugat gaire", ha afegit.

L'entrenador de l'Espanyol ha volgut tancar la carpeta referent a l'oferta que va rebre de l'Stoke: "És un tema que es va convertir en tempesta i va passar. Ja està, ha passat. Els fets són el més important, i l'entrenador és aquí". Sobre la reacció de la grada, que ha barrejat xiulets amb aplaudiments quan ha sentit el seu nom, el tècnic ha deixat clar que la reacció de la grada ha estat bona: "La gent és adulta. No tinc res a dir del seu comportament. Hem connectat bé, han entès la dificultat, i ja ens han enviat senyals de la importància del partit de dimecres".