El Reus, pendent de poder inscriure jugadors abans de jugar a Elx

El Reus viatja completament en quadre malgrat haver solucionat parcialment el seu problema amb les inscripcions de jugadors a causa del límit salarial que imposa la Lliga. Els homes de Xavi Bartolo visiten el Martínez Valero aquest dissabte a les 18 hores sense Dejan Lekic, que ha signat fa unes hores per al Cadis. Si no hi ha cap canvi d'última hora tampoc no podrà jugar encara amb el migcampista Tito, l'extrem Yoda i el mitjapunta Vítor Silva, que continuen sense fitxa perquè el club supera el límit salarial de la seva plantilla.

Dos dels futbolistes inscrits a última hora, el lateral Shaq Moore i el central Jesús Olmo, tampoc poden jugar, ja que arrosseguen un partit de sanció de la temporada passada. Per tant, l'únic futbolista que podrà ser novetat a l'onze és Miguel Linares, que actuarà en punta d'atac acompanyat de Fran Carbià.

José Rojo 'Pacheta', entrenador de l'Elx, es manté invicte com a local des que va arribar a la banqueta el mes de febrer passat i ha donat màxima importància a aquest compromís, vital per a les aspiracions del conjunt il·licità d'anar sumant punts davant rivals directes en la lluita per la permanència. L'Elx recupera per a aquest partit Manuel Sánchez, sancionat la passada jornada, i també podrà disposar, sempre que no hi hagi sorpreses d'última hora, de Borja Martínez i del porter nigerià Francis Uzoho, que el club, condicionat pel límit salarial, no ha donat d'alta fins a última hora.