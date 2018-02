Tres campions de la Super Bowl es neguen a visitar Donald Trump a la Casa Blanca

Continuen els episodis de tensió entre el president dels Estats Units, Donald Trump, i els esportistes d'elit de les lligues professionals nord-americanes. L'últim cas s'ha produït aquest diumenge, tot just després de celebrar-se la Super Bowl, on els Philadelphia Eagles van imposar-se sobre els New England Patriots. En la roda de premsa posterior al partit, tres jugadors de l'equip campió, Malcolm Jenkins, Chris Long i Torrey Smith, han anunciat que no participaran en la tradicional recepció a la Casa Blanca, que el president dels Estats Units brinda als guanyadors de les principals competicions professionals dels EUA.

Aquestes visites a la seu presidencial són una tradició que es practica als Estats Units des del 1865, quan el president Andrew Johnson va rebre els equips de beisbol Brooklyn Atlantics i Washington Nationals. L'any passat Trump ja va tenir problemes amb aquesta recepció protocol·lària, ja que diversos jugadors dels aleshores campions, els New England Patriots, entre els quals hi havia el mateix Chris Long, ja van negar-se a visitar el president nord-americà per qüestions polítiques.

Dies abans de la disputa de la Super Bowl, als Estats Units s'especulava sobre la possibilitat que alguns jugadors realitzessin algun tipus de protesta durant la interpretació de l'himne del país nord-americà abans de l'inici del partit. Finalment, aquestes accions no es van arribar a produir.

Els esportistes protesten contra el que consideren racisme imperant a la societat nord-americana. El detonant de les protestes, que va iniciar el quarterback suplent dels San Francisco 49ers, Colin Kaepernick l’agost del 2016, van ser els diversos assassinats de ciutadans negres a mans de policies blancs que s'han produït als EUA.

Aquest és l'últim capítol de l 'enfrontament entre Trump i algunes de les principals estrelles de l'esport americà. Cal recordar que, durant el mes de setembre, el president dels Estats Units va arribar a insultar els jugadors de futbol americà que protestaven agenollant-se durant l’himne del país i va demanar-ne l’acomiadament. A més, a Twitter, Trump també va atacar directament l’estrella de la NBA Stepen Curry per haver dubtat obertament si assistir a la visita a la Casa Blanca com a campió de la NBA o no, i va instar a boicotejar els partits de la NFL.