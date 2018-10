El València empata contra el Leganés i segueix sense guanyar a casa (1-1)

El València segueix sense rutllar. Malgrat els últims empats, contra el Manchester United i el Barça, que semblaven insinuar una millora de l'equip de Marcelino, l'afició de Mestalla ha vist com el Leganés aconseguia endur-se un punt gràcies a un penal de Garay xiulat amb el VAR. El català Gerard Gumbau s'ha encarregat de marcar, tot i que Gayà, amb un xut desviat per la defensa, ha evitat la derrota valenciana als 86 minuts.

El València segueix sense guanyar a Mestalla, amb un sol triomf, set empats i una derrota a la lliga. 10 punts que deixen l'equip de Marcelino molt lluny de la part alta de la classificació, just l'any que s'ha fet una operació econòmica més forta per reforçar l'equip.

El València, amb Gameiro i Rodrigo de davanters, ha donat descans a Carlos Soler i Batshuayi. Però el control del joc no s'ha traduït ni en gols ni en ocasions contra l'equip entrenat per un extècnic del València, Mauricio Pellegrino. A la segona part, Gumbau s'ha encarregat de fer el gol del Leganés i ha deixat el València tocat abans de tornar a la Champions. La reacció final local, sota la pluja, ha servit per salvar un punt amb un xut de Gayà que ha estat desviat per la defensa madrilenya.