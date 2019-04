Tornar a escalar el mur dels quarts

Tres temporades seguides caient als quarts de final de la Lliga de Campions són massa per a un equip com el FC Barcelona. El primer botxí va ser l’Atlètic de Madrid en una eliminatòria en què va brillar Griezmann, amb un doblet en la tornada. Després, el Juventus va superar el conjunt que entrenava Luis Enrique amb un 3-0 contundent a Torí que va anul·lar l’efecte de la remuntada miraculosa contra el PSG als vuitens. I, per acabar, ja amb Ernesto Valverde a la banqueta, el Barça va caure 3-0 a Roma el curs passat en una de les eliminacions més doloroses que es recorden: tant per l’entitat del rival (d’entrada inferior) com per la inoperància de l’equip. “De les experiències se n’aprèn, però formen part del passat”, deia ahir el tècnic basc en roda de premsa. “Va ser una derrota molt dolorosa, però ja és aigua passada: s’ha de mirar endavant”, afirmava Marc-André ter Stegen. La consigna és clara: el Barça vol tornar a ser a les semifinals de la Champions i, per això, no sortirà a especular aquesta nit contra el Manchester United al Camp Nou (21 h, Movistar Liga de Campeones).

“No en tenim cap dubte: el 0-1 a Old Trafford no és definitiu. Nosaltres hem de fer el nostre joc, ser fidels al nostre estil, sortir a guanyar. No hem especular amb el marcador. Hi ha molta il·lusió dipositada en la Lliga de Campions”. Aquesta és el diagnòstic de Valverde per superar els 90 minuts que els separen de les semifinals. En la mateixa línia es va expressar Ter Stegen: “Volem demostrar que som superiors al Manchester United i per a això hem de fer un bon partit. El resultat de l’anada només ens dona un petit avantatge. Ells tenen jugadors molt ràpids i saben jugar amb molta tranquil·litat, però nosaltres sortirem a ser fidels a la nostra manera de fer: volem dominar el partit”.

Tot l’equip rema en la mateixa direcció davant d’un Manchester United que voldrà repetir la gesta que va aconseguir contra el PSG a París. “No sé el plantejament amb què sortirà el United, però de quatre partits fora de casa a la Champions, n’han guanyat tres, i en estadis com el del PSG o el Juventus”, va alertar el tècnic blaugrana, convençut que l’afició respondrà massivament avui al Camp Nou, en una nit gran, d’aquelles en què els aficionats culers es congreguen al temple blaugrana per viure una jornada màgica.

Amb l’equip descansat després de les nombroses rotacions a Osca, els principals dubtes en l’onze del Barça d’aquesta nit són dos. El primer, si Valverde apostarà per Nélson Semedo, titular en l’anada a Old Trafford, o per Sergi Roberto, baixa dissabte per unes molèsties musculars que ja ha superat. La segona incògnita resideix en la davantera: qui serà l’acompanyant de Luis Suárez i Leo Messi? Philippe Coutinho va jugar l’última mitja hora del duel contra l’Osca i va ser titular en l’anada dels quarts, quan Ousmane Dembélé només feia un dia que havia rebut l’alta mèdica. Valverde ahir no va voler revelar si l’extrem francès -que dissabte va jugar 60 minuts- està prou recuperat per disputar tot l’enfrontament, però no va descartar-lo com a titular. “Seran tan importants els jugadors que comencin el partit com els que l’acabin”, va deixar anar el tècnic blaugrana.

L’únic futbolista que repetirà en l’onze que es va enfrontar a l’Osca serà Ter Stegen. Quan el porter alemany va arribar al club, la temporada 2014-15, va guanyar el triplet en el seu primer any com a blaugrana. “Hi ha hagut molts canvis a l’equip des llavors. Guardem l’experiència d’aquell triplet, però en una competició com la Champions tot pot passar, com ja hem vist les últimes tres temporades”.

Des de l’última Champions League, conquistada a Berlín el 2015, el Barça s’ha acomiadat prematurament de la màxima competició de clubs europea caient a Madrid, Torí i Roma. Aquesta nit, a Barcelona, al Camp Nou, toca deixar endarrere els fantasmes dels últims anys i tornar a escalar els mur dels quarts de final. “ Esa copa tan linda ” està en joc.

Solskjaer apel·la a l’esperit del PSG

El Manchester United és un equip que creu en els miracles. Com el que fa 20 anys li va permetre remuntar a la final de la Champions contra el Bayern Munic, precisament al Camp Nou. O, fa cosa d’un mes, amb el que va aconseguir a París, superant l’eliminatòria amb un penal al temps de descompte. “Vam guanyar el PSG a París i sentim que estem en aquest moment. Si marquem primer, això serà importantíssim i pot passar qualsevol cosa”, comentava Ole Gunnar Solskjaer, el tècnic del Manchester United.

D’arguments perquè els red devils siguin optimistes, segons ell, n’hi ha: “Tenim qualitat a pilota aturada i l’hem d’aprofitar. Som més alts i més forts que ells. I també hem d’intentar trencar les línies defensives del Barça”. Això sí, una cosa és l’esperit positiu i l’altra l’escenari que espera avui al Camp Nou. “Ens caldrà un esforç colossal”, reconeixia. I sempre “sent realistes”, ja que només podran passar ronda si estan “al millor nivell possible”, perquè espera un rival que vulgui “controlar el partit”. Solskjaer, que no pot comptar amb Luke Shaw però sí amb l’exblaugrana Alexis Sánchez, no va donar pistes sobre l’onze titular.