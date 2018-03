Un Barça obtús s'encalla i posa la Lliga Iberdrola en mans de l'Atlètic

El Barça necessitava guanyar per dependre d'ell mateix però no ha pogut treure res més que un empat a un a la Ciutat Esportiva Joan Gamper contra l'Atlètic de Madrid en el duel decisiu de la Lliga Iberdrola. Un gol de Sonia Bermúdez de vaselina ha començat a complicar el panorama al minut 21 per a les blaugranes, que, tot i que han trobat l'empat amb un penal transformat per Andressa Alves en la primera acció de la represa, han estat incapaces de capgirar el marcador en tota la segona meitat. L'esforç defensiu de les madrilenyes ha anul·lat el potencial ofensiu d'un Barça sense idees ni espais. El marcador final deixa la classificació com estava abans del duel, amb l'Atlètic al capdavant amb un punt de marge sobre les catalanes. Si l'equip d'Ángel Villacampa no falla en les vuit jornades que falten, revalidarà el títol de campió. Al Barça només li queda ser fiable d'aquí al final i creuar els dits perquè es produeixi una ensopegada matalassera.

"Queda molta Lliga per davant, hem de seguir lluitant. L'Atlètic té partits complicats encara per jugar", valorava Andressa Alves després del partit. La brasilera ha substituït al descans Bárbara Latorre, l'aposta de Fran Sánchez en una alineació titular en què tampoc hi era Toni Duggan, una de les internacionals més castigades pels compromisos de seleccions dels últims dies. Però l'aragonesa no ha tingut el dia i ha estat inèdita en atac. El Barça, de fet, ha trobat pocs recursos més enllà de les accions individuals de Lieke Martens. L'holandesa, però, ha tingut ben poc marge de maniobra, sempre ben vigilada per Kenti Robles i Andrea Pereira, impecable en la cobertura. La central catalana ha completat un partit sense fisures a l'eix de la defensa, on entre ella i Carmen Menayo han blindat Lola Gallardo, que pràcticament no ha hagut d'intervenir en tot el partit. "No hem patit pel que fa a ocasions. Hem hagut de córrer molt, això sí, perquè contra el Barça, a qui és molt difícil treure-li la pilota, s'ha de treballar molt sense pilota per frenar-lo", ha analitzat Sonia Bermúdez en acabar.

La davantera madrilenya ha estat una peça incomodíssima en tot moment. Despenjada a dalt, ha esperat l'error blaugrana en la construcció per assaltar l'espai i fer mal en algun desajust defensiu. Tant Mapi León com Marta Torrejón, que sortirà a la fotografia del 0-1 pel mal càlcul del bot que fa, han tremolat cada cop que l'Atlètic enviava una passada directa a dalt. La baixa de Ludmila da Silva semblava que els deixaria un partit més còmode a les centrals locals, però l'equip visitant ha trobat recursos a través de la seva 8, que fins i tot ha estavellat un xut al pal al segon temps que hauria pogut donar el triomf a les visitants.

El guió ha estat clar des del principi: el Barça ha agafat la pilota i, a través d'ella, ha mirat de portar el timó del joc. Però l'engranatge no ha sempre ha trobat la profunditat de les laterals, insegures amb les constants transicions matalasseres. Per dins era difícil combinar, perquè Kaci i Meseguer han bloquejat qualsevol triangulació entre línies. El Barça no tirava i s'ha anat posant nerviós a mesura que avançaven els minuts, conscient que la Lliga se li escapava. Ni tan sols l'acció del penal, pel que l'àrbitra ha considerat mans de Kenti, o els canvis li han donat prou llum per esquerdar un Atlètic emmurallat i convençut. Amb l'esma del campió.